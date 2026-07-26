Обиљежено 85 година од усташког покоља Срба код Пријаковаца

Аутор:Магдалена Глигић
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Ноћ између првог и другог августа 41 године била је послиједња за 30 невиних српских цивила. Злочин се дуго планирао. Јама је била унапријед ископана, а план добро осмишљен. Изведени су Срби тада из својих домова, и кренули у свој последњи ход. У шуми у Дуралама убијену су хладним оружијем без иједног метка.
Тијела су бачена у јаму. Натопљена српска земља српском крвљу у Пријаковцима дуго је била забрањена тема. Породице су у тишини чувале сјећање на овај злочин без казне. И сачувале. Данас у Пријаковцима гласно се говори о усташком покољу српских цивила.
"Данас смо се окупили на овом за нас светом мјесту да издамо поштовање невиним жртвама које су страдале прије 85 година само зато што су били Срби што су били православне вјере. Са овог мјеста послали смо јасну поруку - њихово страдање не смије да буде заборављено и неће никада бити заборављено", рекао је Драженко Шукало, представник потомака страдалих.
Деценијама након рата о злочину се морало ћутати. У тадашњем комунистичком уређењу није било мјеста за помен усташких злочина. Није било споменика ни обиљежја који би сјећали на невино страдале. Ни у школама се није учило шта у лоши радили српском живљу. Радила је бивша држава активно на сакривању усташких злочина над Србима али није успјела. Данас се у Републици Српској слободно говори о страдањима српског становништва. Сјећање живи, а правда и истина се чују.
"Ја сам сазнао за Дурале 91 а већ сам 15 година живио у Бањалуци. Сви злочини над Србима су били сакривени. Нисмо имали право да опојамо своје жртве. Није било споменика који то обиљежавају, нити је било књига, настанком Републике Српске све то имамо. Говоримо истину и бришемо лажи које су измишљали нашем народу", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Неколико мјесеци након оснивања НДХ почели су усташки злочини. Овај је био увод у касније масовне покоље над српским цивилима, каже Горан Маричић.
„Нажалост неколико мјесеци послије тога још већи злочин на подручју Шарговца, Дракулића и Мотика убијено је преко 2300 мјештана од чега је 550 дјеце. Дакле то треба да нам буде опомена да историјски знамо шта се десило да подржимо нашу Републику Српску коју смо створили", рекао је Горан Маричић, предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Након осам и по деценије на мјесту гдје су насилно прекинути невини животи, потомци жртава пале свијеће и моле се за душе невино страдалих. Крст, споменик и имена уклесана у камен као вјечна успомена на прерано прекинуте животе.
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