Додик: Гаравице - једно од најдуже скриваних и прећуткиваних српских стратишта

Аутор:АТВ редакција
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Гаравице код Бихаћа представљају једно од највећих, али и најдуже прећуткиваних и скриваних стратишта српског народа током Другог свјетског рата, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Поводом сутрашњег обиљежавања 85 година од усташког злочина над 12.000 Срба, међу којима је био велики број дјеце, у Гаравицама код Бихаћа, Додик је рекао за Срну да је овај злочин над српским живљем, који су извршиле усташке снаге Независне Државе Хрватске /НДХ/, дио њиховог системског монструозног плана о потпуном истребљењу или протјеривању Срба са овог простора.
"О каквом злочину је ријеч најбоље говоре историјски подаци према којима су уништена цијела српска села у и око Бихаћа, а комплетне породице брисане из књига рођених да би се сакрио сваки траг српског постојања.
О бруталности и масовности овог стравичног злочина над Србима у Гаравицама говори и податак да је комплетан крај за само пар седмица остао без српског становништва", нагласио је Додик, додавши да су и њемачки војници били згрожени бруталношћу усташа и њиховом спремношћу на разна звјерска мучења и убиства недужних српских цивила, посебно дјеце.
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Он је додао да су џелати тјерали своје жртве да прије погубљења сами себи копају гробнице, мучили и клали дјецу пред мајкама, родитеље пред дјецом што потврђује да крвницима ништа није било свето, чак су уживали у масовном мучењу и убијању српске нејачи, жена и стараца.
"Након Другог свјетског рата прошле су деценије и деценије ћутања и прикривања овог злочина. Размјере ове страшне трагедије над српским народом су скриване у име наводног 'братства и јединства', југословенске идеологије која је скривала и минимизирала српске жртве", рекао је Додик.
И опет су, каже он, Срби били наивни и ћутали, прихватајући историју коју су писали комунисти, а у којој се није јасно говорило ко су жртве, а ко џелати, него се све квалификовало као "жртве фашистичког терора", "страдали у Народноослободилачкој борби", "страдали за слободу"...
Ти страдали, каже Додик, били су Срби, а њихов идентитет се крио, а управо због свог идентитета су и убијани, мучени, заклани, живи спаљивани, преноси Срна.
"Права истина се прећуткивала, историја фалсификовала, а српске жртве занемаривале. И то није био случај само у Гаравицама, већ на свим мјестима гдје су жртве биле ко други него Срби - и у Јасеновцу, и Старом Броду, Јадовну, Пребиловцима... Сва та мјеста која смо данас оживјели и отргли од заборава су српске гробнице невиности, мјеста тешких и најстрашнијих свједочанстава страдања нашег народа и то само због идентитета. Ни за шта нису били криви, осим за то што су хришћани, православни Срби", истакао је Додик.
Он је нагласио да ниједан Србин нема право на заборав својих страдалих предака, јер заборавити значи поново убити и пристати на то да злочин побјеђује живот.
"Ми морамо очувати сјећање, морамо обилазити мјеста страдања и чувати успомену. Хришћански је праштати, али није заборавити. Српски народ је кроз вијекове много пропатио, много изгубио и зато морамо и можемо њихову жртву да сачувамо од заборава. Не смијемо их поново убијати, јер су они наша вјечна опомена да чувамо своју Републику Српску која је гарант наше будућности.
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Кад год Срби нису имали своју државу, били су лака мета и плијен за злочинце. Не смијемо бити наивни, јер та наивност нас је много пута коштала како у ранијој, тако и у скоријој прошлости. Зато данас морамо да знамо да само јаки и јединствени можемо да се одупремо сваком злу и морамо чувати своју отаџбину Републику Српску и њене институције, те његовати културу сјећања да би градили свијетлу будућност за све нас и генерације које тек долазе да би били достојни жртве која је положена за слободу", поручио је Додик.
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