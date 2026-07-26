Њемачка не искључује могућност нових терористичких напада

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Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт изјавио је да је напад возилом на Поворку поноса у Берлину био терористички напад с исламистичком позадином, те да је осумњичени у бијегу.
„Све указује на то да је осумњичени дјеловао с позиција исламистичког екстремизма. Суочавамо се с осумњиченим који је и раније привлачио пажњу због великог броја кривичних дјела, радикализације и припадности исламистичким круговима“, рекао је Добринт током обиласка мјеста у центру Берлина, гдје је у суботу увече извршен напад.
Полиција тренутно трага за осумњиченим 21-годишњим њемачким држављанином либанског поријекла Абдулом Балутом.
Он је осумњичен да је у суботу увече, на рубу окупљања поводом манифестације Кристофер стрит деј (Christopher Street Day), коју организује ЛГБТК+ заједница, комбијем улетио у групу људи, при чему је усмртио једну и повриједио 29 особа, од којих неколико тешко.
Након тога је, наоружан мачетом, напустио мјесто догађаја и, током бијега кроз оближњи парк, према досадашњим сазнањима, напао друге пролазнике. Полиција не искључује могућност да одбјегли Абдул Балут изврши нови напад.
Како преноси њемачки јавни сервис РББ, током ноћи ухапшен је и један ирански држављанин, осумњичен да се налазио у возилу којим је извршен напад.
Добринт је рекао да је Балут недавно у Берлину осуђен на годину и десет мјесеци затвора, али да је казна у међувремену преиначена у условну. Медији јављају да је осуђен због припремања терористичких напада.
Њемачки медији преносе да се Балут радикализовао путем интернета и изражавао симпатије према такозваној Исламској држави још од своје 16. године, због чега је био под надзором власти.
Према писању дневника „Билд“, 21-годишњак, који је живио недалеко од мјеста напада, у понедјељак је требало да настави програм дерадикализације.
Александер Добринт рекао је да је „проналазак осумњиченог сада главни циљ“.
„Полиција тренутно користи све расположиве ресурсе како би спровела потрагу“, рекао је министар унутрашњих послова.
Додао је да „можда неће моћи да изнесе много више информација о појединим питањима“ због полицијске истраге која је у току.
Добринт се осврнуо и на предстојеће Поворке поноса широм земље, рекавши да би требало размотрити све мјере како би били спријечени нови инциденти, те да би, уколико буде потребно, безбједносне мјере могле бити појачане.
„Не можемо искључити могућност нових терористичких напада“, додао је.
„То није уобичајено у оваквим околностима, али се не може искључити“, рекао је Добринт.
За наредне дане широм Њемачке најављено је још неколико манифестација Кристофер стрит деј, а организатори су поручили да се „неће скривати“.
Водећи њемачки политичари, међу којима је и канцелар Фридрих Мерц, изразили су запрепашћење нападом.
За послијеподневне часове у Берлину је најављена комеморативна поворка у знак сјећања на погинулу учесницу Поворке поноса.
Аналитичари процјењују да би се најновији напад могао одразити и на изборе за парламент града-савезне покрајине Берлина, који ће бити одржани крајем септембра.
Према појединим истраживањима јавног мњења, десничарска Алтернатива за Њемачку (АфД), која се профилисала кроз критику миграционе политике, са 19 одсто подршке већ води у Берлину.
И у савезним покрајинама Саксонија-Анхалт и Мекленбург-Западна Померанија у септембру ће бити одржани избори за покрајинске парламенте, на којима, према анкетама, АфД убједљиво води.
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