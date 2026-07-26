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Русија тражи изручење тужиоца који је издао налог за хапшење Путина

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 18:05

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Владимир Путин
Фото: Таnjug/АP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Русија ће тражити изручење бившег тужиоца Међународног кривичног суда (МКС) Карима Кана, који је издао налог за хапшење предсједника Владимира Путина, како би био приведен правди, саопштило је руско Министарство спољних послова.

Из Министарства су навели да Кан, након суспензије, више неће уживати имунитет који међународни званичници имају у државама потписницама Римског статута.

„Надамо се да ће то помоћи да буде обезбијеђено његово изручење Русији, како би одговарао због покушаја кривичног гоњења особа за које је знао да су невине, као и због угрожавања лица заштићених међународним правом“, саопштило је Министарство спољних послова.

Карим Кан, главни тужилац Међународног кривичног суда, суспендован је са тренутним дејством у јуну 2026. године одлуком Бироа Скупштине држава чланица, након истраге о оптужбама за сексуално недолично понашање према млађој службеници.

Оптужбе су се први пут појавиле 2024. године, а односиле су се на наводе о принудном сексуалном понашању без пристанка у периоду од 2023. до 2024. године. Кан је у мају 2025. године добровољно отишао на одсуство до окончања истраге Уједињених нација.

Истрагом је утврђено да постоји чињенична основа за изнесене тврдње, али је накнадно судско вијеће закључило да докази нису довољни да би се ван разумне сумње доказало недолично понашање.

Надзорно тијело утврдило је да је Кан починио тежак прекршај и озбиљно повриједио службену дужност, због чега је препоручена његова смјена. Након тога, Скупштина држава чланица у пуном саставу гласала је у јулу 2026. године за његово разрјешење.

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Тагови :

Међународни кривични суд

тужилац

хапшење

Карим Кан

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