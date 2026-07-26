Градоначелник Берлина након напада: Ово је удар на наш начин живота

Једна особа је погинула, а 16 је повријеђено након што се возач аутомобилом залетио у људе у близини берлинске Параде поноса. Троје повријеђених животно је угрожено, осморо је задобило тешке, а петоро лакше повреде, саопштили су ватрогасци.

Према првим информацијама, бијели аутомобил ударио је више људи у парку Тиргартен, а затим се забио у дрво. Возач је након тога напустио возило и побјегао, рекао је портпарол берлинске полиције Флоријан Нат. Потрага за нападачем и даље траје.

Градоначелник Берлина: Ово је напад на наш начин живота

Градоначелник Берлина Кај Вегнер, који је и сам учествовао у Поворци поноса, рекао је да је јучерашњи дан био „мрачан“, али да је Берлин прије напада показао своју отвореност и разноликост.

„Ово је био напад на све нас. Био је то напад на наш начин живота, наш суживот... и на начин на који живимо. Даме и господо, томе мора доћи крај. Морамо бити веома јасни у вези с тим“, рекао је Вегнер.

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Он је навео да се Берлин показао као „град слободе“ и додао да је лијепо живјети на такав начин. Захвалио је ватрогасцима, полицији и другим службама које су, како је рекао, веома брзо реаговале и одмах стигле на мјесто догађаја.

Вегнер је инцидент описао као вјероватно исламистички напад на заједнички живот, либералну демократију, отвореност и слободу. Најавио је комеморацију и заједничку шетњу према Бранденбуршкој капији. Заставе на згради Градске управе спуштене су на пола копља.

(Индекс)