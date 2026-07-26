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Песков: Москва изнијела све приједлоге, Кијев зна шта треба да уради

26.07.2026 15:29

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Предсједник Русије Владимир Путин већ је изнио све руске приједлоге о Украјини, а кијевски режим добро зна шта треба да уради, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је оцијенио да Русија види дуализам у ставу америчког предсједника Доналда Трампа о украјинском сукобу.

- С једне стране, они испоручују оружје Украјини, иако предсједник Трамп каже: "Не знамо коме испоручујемо, испоручујемо НАТО-у, а све остало нас се не тиче" - истакао је Песков.

Он је додао да, с друге стране, САД искрено изражавају спремност да помогну у постизању мирног рјешења сукоба, преноси Срна.

- У том погледу, наравно, то нам се допада и спремни смо да то подржимо - рекао је Песков, додајући да Русија одржава канале дијалога са америчким преговарачима о украјинском рјешењу.

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Таг :

Дмитриј Песков

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