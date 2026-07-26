Песков: Москва изнијела све приједлоге, Кијев зна шта треба да уради

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Предсједник Русије Владимир Путин већ је изнио све руске приједлоге о Украјини, а кијевски режим добро зна шта треба да уради, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је оцијенио да Русија види дуализам у ставу америчког предсједника Доналда Трампа о украјинском сукобу.
- С једне стране, они испоручују оружје Украјини, иако предсједник Трамп каже: "Не знамо коме испоручујемо, испоручујемо НАТО-у, а све остало нас се не тиче" - истакао је Песков.
Он је додао да, с друге стране, САД искрено изражавају спремност да помогну у постизању мирног рјешења сукоба, преноси Срна.
- У том погледу, наравно, то нам се допада и спремни смо да то подржимо - рекао је Песков, додајући да Русија одржава канале дијалога са америчким преговарачима о украјинском рјешењу.
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