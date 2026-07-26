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Драма на лету за Лондон: Сва три пилота се разбољела током лета

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 16:39

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Фото: pexels/Mr Ozturk

Лет британске авио-компаније из Хајдерабада за Лондон претворио се у праву драму, јер су сва три пилота на лету имала су симптоме тровањa храном.

Један од њих постао је потпуно неспособан за обављање свог професионалног посла на висини од 9.000 метара, приморавајући авио-компанију да покрене хитну истрагу, преноси РТС.

Инцидент који је могао да има катастрофалне посљедице догодио 21.јула се на лету БА276 компаније "Бритиш Ервејз", који је саобраћао од Међународног аеродрома "Раџив Ганди" у Хајдерабаду до лондонског Хитроуа. Током скоро једанаест сати лета, сва три члана летачке посаде у кокпиту авиона "Боинг 777" почела су да осјећају симптоме здравствене слабости.

Ситуација је ескалирала када је једном од првих официра нагло позлило док је авион био на висини од око 9.000 метара. Његово стање се толико погоршало да више није био у стању да обавља своје дужности, због чега му је посада у авиону дала кисеоник.

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Упркос озбиљности ситуације, преостала два пилота, иако су и сами осјећали симптоме који су се током лета погоршавали, успјела су да задрже контролу над летјелицом и безбједно је приземље на Терминал 3 лондонског аеродрома Хитроу. Из компаније "Бритиш Ервејз" саопштили су да "безбједност путника ни у једном тренутку није била угрожена".

Овај догађај је изазвао велику забринутост у авио-индустрији, прије свега јер директно доводи у питање строге безбједносне протоколе. Једно од фундаменталних неписаних правила у комерцијалној авијацији јесте да чланови пилотске посаде не би требало да једу исти оброк прије и током лета.

(рт балкан)

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Тагови :

летови

авион

Лондон

тровање храном

пилот

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