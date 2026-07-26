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Инфлуенсер и тиктокер Марко Радмановић (31), познатији као Фараон у једној емисији говорио је о теми око које се дигла прашина.
Наиме, отац дјевојчице (12) оптужио је Фараона да је дјевојчицу држао закључану у свом стану, а сада је Фараон на скандалозан начин причао о томе.
На питање водитељке када је први пут ушао у проблеме са законом Фараон је почео да говори о дјевојчици од 12 година чији је отац Фраона пријавио полицији.
Како је отац рекао, дјевојчица се послије школе није вратила кући, а Фараон је овом приликом и потврдио да су били код њега у стану.
"То што је изјављено, шта је тај човјек изјавио, ако ти нађеш да је то истина и да је то изречено пред Основним јавним тужилаштвом ја ћу сад да зовем полицију да дође да ме ухапси. Али шта ћемо да урадимо ако то није истина? То што тај човјек каже да сам урадио то је кривично дјело, ја бих за то дјело био минимум три мјесеца у притвору, то је киднаповање дјетета. О чему ми причамо. У најмању руку то би у тужилаштву стајало у изјави да сам то урадио и у најмању руку би дјевојчица и њен отац изјавили то пред тужиоцем", рекао је он.
Водитељка је пред њих прочитала изјаву дјевојчице пред тужиоцем коју је дала у присуству свог оца, а у којој пише да јој је било непријатно, да није жељела да ју осумњичени додирује. Фараон није желио да одговори на питање водитељке да ли је дјевојчицу пипкао, штипкао и да ли јој се удварао.
"Њен отац је изнио оптужбу да је била у мојим колима, да ли то стоји у оптужном акту да сам ја њу ставио у кола и да је била у мом стану против своје воље и да ли пише да сам је закључао и да је нисам пуштао из стана", упитао је Фараон.
Водитељка је наставила да чита исказ дјевојчице.
"Одмах ме је позвао да идем код њега у стан и ја сам са њим и кренула. Одвео ме је у исти онај стан преко пута плаже. У стану није било никога, када смо ушли у стан осумњичени је поново закључао врата, сјели смо у дневну собу на кревет као неки тросјед који се налази у дневној соби. Сједили смо једно поред другог и не могу да се сјетим да ли смо нешто разговарали, а потом је осумњичени почео мене да љуби", наставила је водитељка након, а онда ју је Фараон прекинуо, пише Телеграф.
"Ја сам урадио и нешто друго што ће ме ослободити ових лажи. Има много истина ту, али сам урадио и нешто што ће да ме ослободи свих оптужби. Имам неке доказе зато што сам паметнији од свих њих који су покушали да ме намјесте", изјавио је он.
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