Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију

Аутор:АТВ редакција
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Након што су кћерке Андрије Бајића избациле њене ствари на улицу, полиција је реаговала након позива Мале Цане, која их је сачекала испред куће у којој је живјела са Андријом Бајићем прије него што су се преселили у Дјевојачко Корито.
Мала Цана је позвала полицију након што је установила да се међу избаченим стварима не налази њено саксијско цвијеће.
Полиција је дошла испред куће на позив удовице Андрије Бајића, која је с њима мирно разговарала, преноси Блиц.
Након разговора са Цаном, полиција је ушла у кућу, гдје је разговарала са укућанима. Потом су изашли и провјерили документа Цанином пратиоцу.
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