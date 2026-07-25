Нове фотографије Бруса Вилиса тјерају сузе на очи: Блиједа сјенка фрајера за којим су лудиле жене

Аутор:АТВ редакција
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Годинама је прослављени глумац Брус Вилис важио за симбол снаге, одважности и неустрашивих филмских јунака.
Ипак, његова најважнија животна улога посљедњих година не одвија се пред филмским камерама, већ у кругу породице која му пружа непоколебљиву подршку. Најновије појављивање холивудског великана у јавности снажно је гануло његове обожаваоце широм свијета, који са великом тугом и саосјећањем прате његову тешку борбу.
Чувени глумац Брус Вилис (71) снимљен је у јавности први пут послије дужег времена, а те фотографије растужиле су многе који га поштују. Некадашњу звијезду акционих остварења усликали су фоторепортери док се у друштву свог тјелохранитеља возио улицама Лос Анђелеса. Изгледао је исцрпљено и током вожње је у неколико наврата зијевао.
Брус се 2022. године повукао из глумачког свијета након што му је дијагностикована афазија, обољење које нарушава моћ говора и разумијевања језика. Додатне медицинске анализе показале су да је заправо ријеч о фронтотемпоралној деменцији, прогресивном неуродегенеративном поремећају који оштећује чеоне и сљепоочне режњеве мозга, утичући на понашање, говор и моторику. Од тог тренутка глумац живи далеко од очију јавности, окружен најмилијима који му непрестано пружају његу и пажњу.
С обзиром на специфичности његовог здравственог стања, од прошле године борави у установи у којој има адекватну медицинску бригу. Његова супруга Ема Хеминг Вилис (50) нашла се на мети критика због ове тешке, али неопходне одлуке.
„То је била једна од најтежих одлука. Није дошла лако. Његоватељи се често суочавају са изузетно тешким одлукама и морају да ураде оно што је најбоље за своју породицу и најсигурније за особу о којој брину. Брус сигурно не би желио да његова болест засјени дјетињство његових дјевојчица. Знам то. Нико није могао да дође и преспава код нас, да се игра. Нисмо позивали људе у кућу... Био је то веома тежак период“, признала је она.
Она је додала да су на доношење ове одлуке знатно утицале и њихове малољетне кћерке Мејбел Реј (14) и Евелин Пен (12).
Породица повремено подијели понеку информацију из његовог живота, водећи рачуна о томе да сачува његову приватност. Због тога је свако његово појављивање у јавности привукло огромну пажњу. Поред двије кћерке из брака са Емом, Брус из претходне заједнице са глумицом Деми Мур има још три кћерке – Румер (37), Скаут (35) и Талулу (32), које га редовно обилазе.
„Појавила се њежност. Увијек је био тај неки мачо тип, а сада је ту... крхкост није права ријеч, али једноставно нека благост коју као Брус Вилис можда на неки начин није могао себи да дозволи“, изјавила је Румер у подкасту *The Inside Edit*.
Иако Брус често не препознаје своје најближе, што им изузетно тешко пада, породица је захвална на сваком тренутку који и даље могу да проведу са њим.
„Срећна сам и захвална што и даље могу да одем код њега и загрлим га. Захвална сам јер када га посјетим и загрлим, без обзира на то да ли ће ме препознати или не, знам да може да осјети љубав коју му пружам и ја могу исту ту љубав да осјетим од њега. И даље видим искру у њему и он може да осјети љубав коју му пружам. То је лијеп осјећај. Да, захвална сам што могу са својом кћерком да га посјетим и будем уз њега“, рекла је Румер са сузама у очима у новембру прошле године на свом Инстаграм профилу.
(Курир)
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