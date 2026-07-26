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Сеоска идила Вељка Ражнатовића: Овце пасу, а Брего слави први рођендан

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 09:32

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Сеоска идила Вељка Ражнатовића: Овце пасу, а Брего слави први рођендан
Фото: Youtube/ screenshot

Живот далеко од градске гужве и вреве очигледно све више прија младом боксеру Вељку Ражнатовићу.

Он је на свом Инстаграм профилу подијелио опуштајуће предвечерње кадрове са пространог имања у Тителу на којима се види стадо оваца које мирно пасе.

Поред тога, Вељко је поносно забиљежио и свог младог коња по имену Брего, који прославља први рођендан.

Вељко Ражнатовић
Вељко Ражнатовић

Син музичке звијезде Цеце Ражнатовић више пута је истицао да је у сеоском окружењу пронашао свој мир и идеално мјесто за одрастање дјеце, преноси Блиц.

Вељко Ражнатовић
Вељко Ражнатовић

Ови идилични призори из природе по ко зна који пут су одушевили његове пратиоце и показали колико је посвећен свом домаћинству.

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Тагови :

Вељко Ражнатовић

село

Коњи

Овце

природа и животиње

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