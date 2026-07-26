Сеоска идила Вељка Ражнатовића: Овце пасу, а Брего слави први рођендан

Аутор:АТВ редакција
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Живот далеко од градске гужве и вреве очигледно све више прија младом боксеру Вељку Ражнатовићу.
Он је на свом Инстаграм профилу подијелио опуштајуће предвечерње кадрове са пространог имања у Тителу на којима се види стадо оваца које мирно пасе.
Поред тога, Вељко је поносно забиљежио и свог младог коња по имену Брего, који прославља први рођендан.
Син музичке звијезде Цеце Ражнатовић више пута је истицао да је у сеоском окружењу пронашао свој мир и идеално мјесто за одрастање дјеце, преноси Блиц.
Ови идилични призори из природе по ко зна који пут су одушевили његове пратиоце и показали колико је посвећен свом домаћинству.
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