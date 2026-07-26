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Пуцњава у Подгорици!

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 14:16

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Непозната особа испалила је током ноћи пет хитаца у правцу породичне куће полицијског службеника М. Е. у Подгорици, а полиција интензивно ради на идентификацији и хапшењу нападача, саопштено је из Управе полиције.

Како наводе, напад се догодио ноћас око 2.50 часова у једном подгоричком насељу. Према првим информацијама, два метка погодила су прозор куће, док су три завршила у спољном зиду објекта.

На лице мјеста одмах су изашли службеници Одјељења безбједности Подгорица, који су обезбиједили мјесто догађаја, док је увиђајем руководила дежурна државна тужитељка Основног државног тужилаштва у Подгорици.

Са лица мјеста изузети су трагови и докази који ће бити предмет вјештачења у Форензичком центру, а од више особа прикупљена су обавјештења у оквиру истраге.

„Полиција предузима опсежне координисане мјере и радње, по налогу надлежне државне тужитељке, ради проналаска, лоцирања и лишења слободе лица које је извршило овај напад и ради потпуног расвјетљавања догађаја“, саопштено је из Управе полиције.

Из полиције поручују да напад на полицијског службеника сматрају нападом на институцију и државу, истичући да ће заједно са тужилаштвом предузети све законом прописане мјере како би починилац био приведен правди.

„Напад на полицијске службенике је напад на Управу полиције, као и напад на државу. Полиција ће у координацији са тужилаштвом дати снажан одговор и привести правди свако лице које покуша методом застрашивања да онемогући полицијске службенике у борби против криминала“, наводи се у саопштењу.

(Курир)

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Тагови :

Пуцњава

Подгорица

Црна Гора

Нападач

Полиција

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