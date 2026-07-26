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Кристијан Голубовић убија пса, нови снимци злостављања

26.07.2026 16:07

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Кристијан Голубовић убија пса, нови снимци злостављања
Фото: Instagram

Посљедњих дана друштвене мреже преплавиле су болесни и узнемирујући снимци Кристијана Голубовића који злоставља физички и психички своју партнерку Кристину Спалевић, а у једном од снимака убија и пса.

Кристина Спалевић на свом Инстаграм профилу објавила је низ видео клипова у којима се Голубовић понаша насилнички, разбија по стану, пријети и насрће на њу док доји бебу.

Посљдњи узнемирујући снимак објавио је некадашњи учесник ријалитија Филип Цар, а на њему се види како Кристијан Голубовић пса удара у кади након чега је немоћни псић угинуо.

"Снимак како убија чиваву. Звук ћу угасити јер је језиво. Кристина плаче и вришти, пас јауче, а он говори: "Ево, готов Коко, решено!", написао је бивши ријалити учесник у објави који нећемо дијелити.

Подједнако бизарно, јавност је највише одреаговала након поменутог снимка, док су садржаји у којима Голубовић злоставља Кристину Спалевић прошли уз полу осуде са порукама "знала си за кога се удајеш".

Познатим личностима су се јављали пратиоци Кристине Спалевић са обавјештењем да постоји снимак на којем Голубовић убија пса, што је за њих узнемирујуће, док су снимци злостављања очигледно приватна ствар њих двоје.

Пријетње дио Филип Цар

Иначе, Филип Цар је на свом Инстаграму објавио приватну преписку са Кристијаном Голубовићем, у којој се помињу озбиљне пријетње и увреде.

Кристијан Голубовић

Сцена

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Након што су приватне поруке изашле у јавност, а у којима Голубовић пише о одлажењу из земље и бруталним претњама, Филип Цар се огласио на друштвеним мрежама и упутио му бруталну поруку.

"Мени ћеш по**шит ку**ц кад год будеш хтио олупина стара, а усташа ти покојни отац. Али нека институције заштите ову жену Кристину, да не би гледали трагедију, јер комплексаш болесни није добро и не зна шта ради", написао је Филип Цар уз фотографију.

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Тагови :

Кристијан Голубовић убија пса

Кристина Спалевић

Злостављање

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