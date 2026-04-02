Кристина Спалевић страхује за живот: Знате ко је крив ако ми се нешто деси

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кристина Спалевић је подијелила снимак у којем је открила да добија пријетње, као и да је свог бившег партнера, Кристијана Голубовића, пријавила полицији.
Поново се огласила новим снимком, наглашавајући да страхује за сопствени живот.
"Мени је речено да ја не могу да будем заштићена, да унајмим приватно обезбјеђење. Зато сам и вагала да ли га пријавим или не пријавим, пријавила сам са све доказима. Он је мене вријеђао пред полицијом кад су дошли да га удаље из стана. Немам коме ја шта да доказујем, моји докази су тамо гдје треба да буду. Ја вам само кажем, било шта да ми се деси да знате од кога је", рекла је Кристина.
Подсјетимо, Кристина Спалевић се огласила са тврдњама да данима уназад добила пријетње и уцјене и да је Кристијан прекршио мјеру забране приласка.
"Кристина Спалевић се не оглашава по питању овог монструма, зато што не жели да се ваља у истом блату са њим. Кристина иде путем којим треба да иде, с обзиром на то да трпим претње, уцјене, све најгоре данима уназад. У суботу сам ишла да пријавим Кристијана за кршење мјере забране приласка, инспектор није примио моју пријаву јер нисам имала нарезано на 'УСБ'. Пошто се то наставило данас преко адвоката, прикупила сам сав материјал. Кристијан је пријављен, надам се да ће институције да реагују", испричала је Кристина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму