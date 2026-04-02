Јаков Јозиновић први пут одговорио Карлеуши на нападе

Млади пјевач из Хрватске Јаков Јозиновић одржао је синоћ, 1. априла, четврти, од укупно осам концерата, у Београду, а након завршетка, разговарао је с новинарима.
Јаков се осврнуо на бројне теме, али је за почетак истакао да се захваљује публици и Богу на оволиком успјеху.
"Предивно, захваљујем Богу сваки дан и молим се за све ове људе што долазе јер је толико дивна та београдска публика и не могу да вјерујем шта ми је сам Бог дао као поклон, да наступам у оваквој дворани, велика ми је част и једва чекам све остало", изјавио је он.
Новинари су питали Јакова и како коментарише нападе од стране Јелене Карлеуше, као и да ли је онај говор на бини о мржњи и љубави порука њој.
"То је на конто цијелог овог благослова. Наравно да уз цијелу ову каријеру и овај музички пут долази притисак, што је нормално, али некако стварно вјерујем да љубав увијек побиједи. Цијела ова публика, видио сам да нису били само млади, су показали да љубав једина побјеђује и да је то једино битно. Ништа друго није битно", рекао је Јаков па открио како се бори са притисцима кроз које тренутно пролази.
Јаков је избјегао одговор на питање да ли га је Тони контактирао након што је Цетински отказао концерт у Спенсу, а Јозиновић одржао исти само недјељу дана послије.
"Више не знам ни ко ме зове, промијенићу број ових дана јер имам милион позива", рекао је Јаков и тиме избјегао одговор, преноси "Мондо".
