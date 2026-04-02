Јаков Јозиновић први пут одговорио Карлеуши на нападе

02.04.2026 08:55

Јаков Јозиновић
Млади пјевач из Хрватске Јаков Јозиновић одржао је синоћ, 1. априла, четврти, од укупно осам концерата, у Београду, а након завршетка, разговарао је с новинарима.

Јаков се осврнуо на бројне теме, али је за почетак истакао да се захваљује публици и Богу на оволиком успјеху.

"Предивно, захваљујем Богу сваки дан и молим се за све ове људе што долазе јер је толико дивна та београдска публика и не могу да вјерујем шта ми је сам Бог дао као поклон, да наступам у оваквој дворани, велика ми је част и једва чекам све остало", изјавио је он.

@mondo.zabava Jakov Jozinović prvi put o napadima Jelene Karleuše 🎥| Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Новинари су питали Јакова и како коментарише нападе од стране Јелене Карлеуше, као и да ли је онај говор на бини о мржњи и љубави порука њој.

"То је на конто цијелог овог благослова. Наравно да уз цијелу ову каријеру и овај музички пут долази притисак, што је нормално, али некако стварно вјерујем да љубав увијек побиједи. Цијела ова публика, видио сам да нису били само млади, су показали да љубав једина побјеђује и да је то једино битно. Ништа друго није битно", рекао је Јаков па открио како се бори са притисцима кроз које тренутно пролази.

Јаков је избјегао одговор на питање да ли га је Тони контактирао након што је Цетински отказао концерт у Спенсу, а Јозиновић одржао исти само недјељу дана послије.

@mondo.zabava Jakov Jozinović iz Beograda poslao brutalnu poruku Toniju Cetinskom nakon otkazivanja koncerta 🎥| Mondo #mondo #mondozabava #jakovjozinovic #tonicetinski ♬ original sound - Mondo Zabava

"Више не знам ни ко ме зове, промијенићу број ових дана јер имам милион позива", рекао је Јаков и тиме избјегао одговор, преноси "Мондо".

Више из рубрике

Драгица Радосављевић Цакана пјевачица

Сцена

Позната пјевачица ухватила мужа у кревету са другом, па услиједио шок: ''И сад ми је тешко''

3 д

0
Кристина пријавила Кристијана Голубовића полицији, хитно се огласила!

Сцена

Кристина пријавила Кристијана Голубовића полицији, хитно се огласила!

4 д

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Мина Костић сазнала да се појавио Касперов интимни снимак са другом женом! Овако је реаговала

4 д

0
Кристина Спалевић нема за станарину, ријешила да се врати код родитеља

Сцена

Кристина Спалевић нема за станарину, ријешила да се врати код родитеља

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

