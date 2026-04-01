Кристина Спалевић нема за станарину, ријешила да се врати код родитеља

Коментари:0
Кристина Спалевић је након пријаве Кристијана Голубовића полицији одлучила да се врати код својих родитеља. Они су након његове побједе у ријалитију Фарма изнајмили стан у једном луксузном насељу на Вождовцу, али по њеним ријечима након Кристијана и она ће са децом морати да напусти породично гнијездо.
Због мјесечних трошкова и осталих обавеза, на неко вријеме ће се вратити код родитеља. Како је изјавила, њој је потребно вријеме да стане на ноге, па ће јој живот са родитељима олакшати финансијске потешкоће са којима се тренутно бори.
"Селим се код маме и тате док не станем на ноге", рекла је Кристина, која је недавно признала да је забринута за егзистенцију.
Сцена
Кристина је Голубовића пријавила полицији и том приликом изречена му је забрану приласка Кристини , а он се одселио код сестре, виђа дјецу, али контакт са бившом партнерком нема, већ се све договарају преко његове сестре.
Након што је Кристијана Голубовића пријавила полицији због психичког насиља које је трпјела, дошло је до краха везе, али и до нових проблема - финансијских.
"Мени је он сам говорио, савјетовала ме је његова бивша жена, његови родитељи да он сам не зна како троши новац и никад ни не зна колико има новца. Краде га и он ми је сам рекао крадем и склањам са стране, као што би моја баба штекала од мог дједе у том смислу. То ја никада нисам урадила и хвала Богу почела сам да радим, иако је изјавио да нисам сама способна да издржавам дјецу, можда нисам у овом моменту, али ћу свакако бити. Шта та реченица значи? Да уколико није са мном нема обавезу према дјеци", испричала је Кристина у емисији "Бункер", код Луне Ђогани, па додала:
"Морам да кажем, да у то не сумњам јер он и кћерки из претходног брака обезбиједи све што треба, али они имају стан, ми не. Пружиће дјеци, али да сам задовољна тренутним понашањем, нисам. Нисам неко ко ће два пута да зове за пелене, а била сам приморана, не њега да зовем већ да идем преко посредника. Он можда не схвата да је дошло до чега је дошло, али ово је дифинитивно крај. Брине ме егзистенција, али стисните жене зубе и срећа прати храбре. Отишла бих у шуму да живим са дјецом и тамо да ловим, али више се не бих враћала. Оно што ми помаже у овим тренуцима јесу духовник, молитва и црква, Бог и вјера, али и добра музика.
(Мондо)
Здравље
4 д0
Свијет
4 д0
Сцена
4 д0
Занимљивости
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму