Нова терапија може одложити Алцхајмерову болест и то за седам година

Аутор:АТВ
Коментари:0
Научници су први пут установили да два лијека која појачавају наш глимфатички систем, који чисти отпад из нашег мозга, такође побољшавају уклањање протеина повезаних са појавом Алцхајмерове болести.
Комбинација терапије која се обично користи као седатив са лијеком који спречава опасно низак крвни притисак изгледа да безбједно и ефикасно уклања протеине повезане са болешћу, што би могло да одложи њен почетак за седам година, преноси РТС.
„Ово је значајан корак напријед“, наводи Шиџу Гу са Универзитета Харвард (Harvard), који није био укључен у истраживање. „Могло би да користи људима са неуродегенеративним болестима, али чак и здравим људима, можда би се могло користити за максимизирање функције мозга.“
Наш мозак уклања метаболички отпад путем глимфатичког система, мреже канала који окружују крвне судове и пумпају отпадну течност у лимфни систем, одакле се она преноси у крв ради одлагања.
Глимфатички систем је најактивнији током дубљих фаза сна, када спори мождани таласи помажу у помјерању отпадне течности након што је ослобођена из можданих ћелија. Али његово функционисање постаје оштећено са годинама, а посебно током Алцхајмерове болести.
Истраживачи су раније открили да дексмедетомидин, лијек који се често користи као седатив током медицинских процедура, појачава ове мождане таласе код мишева. Такође је побољшао способност мозга да очисти отпадну течност и успорио когнитивни пад код модела Алцхајмерове болести код мишева.
Да би истражили ефекте дексмедетомидина на људе, Пол Дагум из фармацеутске компаније Аплајд Когнишион (Applied Cognition) у Редвуд Ситију (Redwood City), Калифорнија, и његове колеге регрутовали су 19 одраслих особа – просјечне старости 60 година – које су провеле бесану ноћ у лабораторији.
Сљедећег јутра, учесници – који нису имали хроничних медицинских стања или проблема специфичних за мозак – дали су узорке крви као почетне вриједности.
Затим су током четири сата примали инфузију дексмедетомидина. Такође су узимали лијек под називом мидодрин, који лијечи низак крвни притисак, честу нуспојаву дексмедетомидина. Када су се пробудили, учесници су дали још један узорак крви.
Неколико седмица касније, истраживачи су поновили експеримент, али овог пута учесници су примили плацебо пилулу и инфузије физиолошког раствора. Истраживачи су затим упоредили два узорка крви након дријемке, узимајући у обзир варијације у два почетна узорка.
Експеримент је открио да узимање дексмедетомидина и мидодрина, које компанија заједнички назива АЦX-02 (ACX-02), ефикасније уклања два амилоидна и тау протеина који су посебно склони погрешном савијању и формирању грудвица него интервенција плацебо/физиолошки раствор.
Тим процјењује да би, ако би ефекат АЦX-02 био одржан током неколико година, могао да одложи појаву или погоршање Алцхајмерове болести за око седам година, на основу нивоа погрешно савијеног амилоида који се обично виђају код људи који касније развију ово стање, објашњава Дагум. „То би био значајан, значајан ефекат за оне који су у ризику“, додаје члан тима Џеф Илиф са Универзитета у Вашингтону (University of Washington) у Сијетлу (Seattle).
Даља анализа је показала да АЦX-02 изгледа дјелује тако што повећава број спорих можданих таласа током фазе сна у којој мозак прелази из лакше у дубљу фазу. Такође, изгледа да повећава проток течности кроз мозак, тако да се отпад може брже очистити. Коначно, изгледа да узрокује снажније ширење и сужавање крвних судова, што снажније потискује течност дуж глимфатичких канала, каже Илиф.
Терапије антитијелима које уклањају амилоидне плакове, попут леканемаба (lecanemab) и донанемаба (donanemab), одобрене су у САД и Великој Британији, али немају велики утицај на симптоме и могу изазвати крварење у мозгу и оток. „Постоји огромна потреба за новим третманима – знамо да антитијела која се тренутно користе за Алцхајмерову болест не дјелују заиста и могу изазвати озбиљне нежељене ефекте“, каже Натали Бешорнер из Њемачког центра за неуродегенеративне болести у Бону.
У Илифовом испитивању нису примјећени озбиљни нежељени ефекти. Јачање глимфатичког система не активира имуне ћелије мозга на начин на који то раде терапије антитијелима, што брзо повећава ризик од нежељених ефеката, напомиње Дагум.
АЦX-02 такође уклања и амилоид-бета и тау. То може значити да су његове когнитивне користи веће, додаје Дагум, а његов тим планира да ово провјери у студијама које укључују људе са Алцхајмеровом болешћу у раној фази.
Професор Гу прихвата да су претходни напори да се уклоне погрешно савијени амилоид-бета и тау из мозга људи са Алцхајмеровом болешћу имали ограничене користи. Ипак, сматра да ако је нови приступ безбједан и ефикасан, могао би имати широку примјену. „Могао би користити људима са другим можданим обољењима узрокованим накупљањем погрешно савијених протеина, као што је Паркинсонова болест.“
Можда би чак било могуће развити дексмедетомидин у облику пилуле за лијечење губитка пажње након недостатка сна, додаје Илиф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 д0
Сцена
4 д0
Занимљивости
4 д0
Република Српска
4 д21
Здравље
4 д0
Здравље
4 д0
Здравље
4 д0
Здравље
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму