Први пацијент у Русији добио вакцину против меланома

01.04.2026 12:45

Фото: pexels/Anna Shvets

Први пацијент у Русији добио је персонализовану вакцину против меланома, саопштила је данас прес служба Министарства здравља Русије.

- У Националном медицинском истраживачком центру Министарства здравља Русије први пут у клиничкој пракси примјењена је персонализована мРНК вакцина „Неоонковак“ против рака код пацијента са меланомом - навели су у прес служби, преноси Спутњик.

Први пацијент је био 60-годишњи становник Курске области, коме је дијагностикован меланом коже, пренио је ТАСС.

Вакцина је направљена у сарадњи НИЦЕМ-а „Н. Ф. Гамалеја“ и НМИЦ-а (Националног медицинског истраживачког центра) за онкологију „Н. Н. Блохина“, а производи је НМИЦ за радиологију.

илу-хороскоп-27022026

Према ријечима директора Националног истраживачког центра епидемиологије и микробиологије Александра Гинцбурга, преклиничке студије на животињама су показале да је руска вакцина 100 одсто ефикасна у елиминисању примарног тумора и 90 одсто ефикасна у елиминисању метастаза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

