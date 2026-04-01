У Добоју пораст алкохоличара, најмлађи има 15 година

У Добоју је у порасту број евидентираних алкохоличара од којих најмлађи има свега 15 година, изјавила је руководилац Центра за заштиту менталног здравља при добојском Дому здравља Дејана Цоцић Хаџиибрахимовић.
Она је навела да је у Центру од 2014. године отворено 220 картона пацијената.
Према њеним ријечима, десетак лица је у интензивној групној фази лијечења, одређен број је на индивидуалном третману, а неколицина у Клубу лијечених алкохоличара који су у дужој апстиненцији, односно у поступку продуженог лијечења.
"Породица је стуб успјеха, лијечења и мотивације, али и највише трпи, често више од самог алкохоличара", изјавила је Хаџиибрахимовићева новинарима уочи округлог стола "А гдје је породица алкохоличара?" који се одржава у Добоју.
Она је навела да у двадесетогодишњем радном искуству није имала примјер да је лијечење иницирао сам алкохоличар и да је, углавном ријеч о социјалном притиску по разним основама.
Напоменула је да дисфункционалне породице нису једини узрок зависности од алкохола.
Душко Васић, који је на поновном третману у Клубу лијечених алкохоличара након што је прекинуо десетогодишњу апстиненцију, каже да први пут, нажалост, није довољно научио, те да је на поновно лијечење дошао након притиска послодавца.
Психолог Младенка Милановић навела је да је Клуб лијечених алкохоличара почео са радом 2005. године и да је у процесу рехабилитације тренутно тридесетак лица.
Она је поручила да алкохолизам није болест појединца већ друштва.
Директор добојског Дома здравља Владимир Марковић рекао је да је циљ данашњег округлог стола да се укаже на све друштвене негативности зависности од алкохола, преноси Срна.
