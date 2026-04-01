Апел посјетиоцима да не долазе на Мраковицу

Национални парк "Козара" апеловао је да се посјетиоци привремено суздрже од доласка на Мраковицу, док се услови на терену не стабилизују.
У саопштењу се наводи да је због обилних падавина подручје националног парка и даље прекривено великим количинама мокрог снијега који узрокује ломљење и падање стабала, чиме је безбједност кретања угрожена.
Радници ове јавне установе већ данима интензивно раде на рашчишћавању терена и уклањању снијега и изваљених стабала, како би се што прије омогућио безбједан боравак у овом парку.
"Напомињемо и да је подручје Парка без електричне енергије усљед кварова на далеководима", додају из Националног парка "Козара".
