Апел посјетиоцима да не долазе на Мраковицу

АТВ
01.04.2026 12:02

Козара-снијег
Фото: АТВ

Национални парк "Козара" апеловао је да се посјетиоци привремено суздрже од доласка на Мраковицу, док се услови на терену не стабилизују.

У саопштењу се наводи да је због обилних падавина подручје националног парка и даље прекривено великим количинама мокрог снијега који узрокује ломљење и падање стабала, чиме је безбједност кретања угрожена.

Радници ове јавне установе већ данима интензивно раде на рашчишћавању терена и уклањању снијега и изваљених стабала, како би се што прије омогућио безбједан боравак у овом парку.

Ватрогасци помогли електричарима

Друштво

Ватрогасци прискочили у помоћ електричарима у Прњавору - ВИДЕО

"Напомињемо и да је подручје Парка без електричне енергије усљед кварова на далеководима", додају из Националног парка "Козара".

Више из рубрике

Ватрогасци помогли електричарима

Друштво

Ватрогасци прискочили у помоћ електричарима у Прњавору - ВИДЕО

4 д

0
''Воде Српске'' упозоравају: Топљење снијега може да утиче на раст водостаја

Друштво

''Воде Српске'' упозоравају: Топљење снијега може да утиче на раст водостаја

4 д

0
Наградна игра-мтел

Друштво

Једна одлука, вриједне награде - м:тел наградна игра "Никад лакше до аута"

4 д

1
Аутомобил у снијегу

Друштво

АМС РС апеловао на возаче

4 д

0

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

