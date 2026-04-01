Једна одлука, вриједне награде - м:тел наградна игра "Никад лакше до аута"

01.04.2026 10:31

Компанија м:тел покренула је 1. априла 2026. године наградну игру "Никад лакше до аута", којом награђује ваше паметне одлуке.

Преласком на дигиталну доставу рачуна поједностављујете своју свакодневицу и истовремено добијате прилику да освојите вриједне награде, укључујући и аутомобил као главну награду.

Како учествовати?

У наградној игри учествујете аутоматски подношењем захтјева за достављање рачуна путем електронске поште (имејл) у периоду од 01.04.2026. до 01.07.2026. године, уз услов да вам је услуга активна у тренутку извлачења. Право учешћа имате као резиденцијални корисници м:тел услуга са мјестом пребивалишта у Републици Српској.

Вриједне седмичне награде и аутомобил као главна награда

Током трајања наградне игре сваке седмице очекују вас три вриједне награде – телефони, телевизори, паметни сатови и други атрактивни уређаји. До краја наградне игре биће додијељено укупно 39 седмичних награда. Посебно мјесто међу наградама заузима главна награда – аутомобил Волксваген Т-Роц, који ће бити додијељен 3. јула 2026. године.

Рачун на имејл – практично, брзо и једноставно

Преласком на услугу "рачун на имејл" више не примате папирне рачуне. Умјесто тога, рачун добијате електронским путем, чиме олакшавате свакодневну комуникацију и стичете право учешћа у наградној игри. Са активираном услугом својим рачунима можете да приступите било кад и било гдје, без потребе за штампањем. Дигитални рачуни не заузимају физички простор, па нема потребе за складиштењем папира у ладицама. Уколико пренесете више рачуна на е-маил доставу, учествујете по основу сваког појединачног рачуна, чиме повећавате своје шансе за освајање награда.

Како да активирате рачун на е-маил

Захтјев за достављање рачуна путем електронске поште можете поднијети на један од сљедећих начина:

• позивом м:тел Кол центра на 0800 50 000

• слањем имејл на korisnicka.podrska@mtel.ba

• путем апликација м:го и Мој м:тел

• посјетом м:тел продајном мјесту

• одговором на СМС или Вибер поруку коју вам пошаље м:тел

• попуњавањем захтјева на блогу компаније на веб страници www.mtelblog.ba.

Активирајте рачун на имејл у периоду трајања наградне игре и искористите прилику да никад лакше дођете до вриједних награда.

За све додатне информације о условима и правилима наградне игре, посјетите

www.mtel.ba или нам се обратите на продајним мјестима широм Републике Српске.

Више из рубрике

Аутомобил у снијегу

Друштво

АМС РС апеловао на возаче

4 д

0
Објављена прогноза до викенда: Метеоролози објавили када стаје киша

Друштво

Објављена прогноза до викенда: Метеоролози објавили када стаје киша

4 д

0
Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави

Друштво

Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави

4 д

0
Беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 16 беба

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

