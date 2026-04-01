Једна одлука, вриједне награде - м:тел наградна игра "Никад лакше до аута"

Аутор:АТВ
Коментари:1
Компанија м:тел покренула је 1. априла 2026. године наградну игру "Никад лакше до аута", којом награђује ваше паметне одлуке.
Преласком на дигиталну доставу рачуна поједностављујете своју свакодневицу и истовремено добијате прилику да освојите вриједне награде, укључујући и аутомобил као главну награду.
У наградној игри учествујете аутоматски подношењем захтјева за достављање рачуна путем електронске поште (имејл) у периоду од 01.04.2026. до 01.07.2026. године, уз услов да вам је услуга активна у тренутку извлачења. Право учешћа имате као резиденцијални корисници м:тел услуга са мјестом пребивалишта у Републици Српској.
Током трајања наградне игре сваке седмице очекују вас три вриједне награде – телефони, телевизори, паметни сатови и други атрактивни уређаји. До краја наградне игре биће додијељено укупно 39 седмичних награда. Посебно мјесто међу наградама заузима главна награда – аутомобил Волксваген Т-Роц, који ће бити додијељен 3. јула 2026. године.
Преласком на услугу "рачун на имејл" више не примате папирне рачуне. Умјесто тога, рачун добијате електронским путем, чиме олакшавате свакодневну комуникацију и стичете право учешћа у наградној игри. Са активираном услугом својим рачунима можете да приступите било кад и било гдје, без потребе за штампањем. Дигитални рачуни не заузимају физички простор, па нема потребе за складиштењем папира у ладицама. Уколико пренесете више рачуна на е-маил доставу, учествујете по основу сваког појединачног рачуна, чиме повећавате своје шансе за освајање награда.
Захтјев за достављање рачуна путем електронске поште можете поднијети на један од сљедећих начина:
• позивом м:тел Кол центра на 0800 50 000
• слањем имејл на korisnicka.podrska@mtel.ba
• путем апликација м:го и Мој м:тел
• посјетом м:тел продајном мјесту
• одговором на СМС или Вибер поруку коју вам пошаље м:тел
• попуњавањем захтјева на блогу компаније на веб страници www.mtelblog.ba.
Активирајте рачун на имејл у периоду трајања наградне игре и искористите прилику да никад лакше дођете до вриједних награда.
За све додатне информације о условима и правилима наградне игре, посјетите
www.mtel.ba или нам се обратите на продајним мјестима широм Републике Српске.
