АМС РС апеловао на возаче

АТВ
01.04.2026 10:04

Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Од данас, 1. априла 2026. године, на путевима Републике Српске и ФБиХ законски престаје да важи обавеза употребе зимске опреме.

И поред тога што је ван снаге Правилник о зимским условима вожње, Ауто-мото савез Републике Српске апелује на све учеснике у саобраћају да задрже зимску опрему и употребу зимских пнеуматика, због лоших временских услова, учесталих падавина у посљедњих неколико дана, мокрих и клизавих коловоза, као и засњежених путева у вишим планинским предјелима и преко превоја.

Снијег отежава саобраћај

Србија

Почетак априла доноси мећаву: Ови предјели су највише на удару

Федерална управа цивилне заштите објавила је наранџасто упозорење за дијелове БиХ током 1. и 2. априла 2026. године. Метеоаларм је упаљен због појачаног вјетра на простору Херцеговине, западног и југозападног дијела, а према најавама, очекује се брзина кретања вјетра од 40 до 70 километара на час, локално и снажнији.

АМС савјетује појачан опрез у саобраћају, те да возачи прилагоде вожњу условима на путу и временским приликама.

