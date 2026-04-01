Свемирски туризам постаје стварност, али цијена ће вас шокирати

Аутор:АТВ
Коментари:0
Компанија Виргин Галактик Холдингс поново је покренула продају својих комерцијалних свемирских летова у ограниченом обиму, при чему цијена једне карте износи 750.000 долара.
Акције Виргин Галактик Холдингс порасле су за чак 22 одсто у трговању након јучерашњег затварања берзе у САД након ове објаве, иако су и даље у паду од око 30 одсто од почетка године, пише Блумберг.
Виргин Галацтиц је пријавио губитак од 98 центи по акцији у четвртом кварталу, уз приход од око 312.000 долара, и очекује да њен други Спејс Шип уђе у употребу између краја 2026. или почетка 2027. године.
Акције Виргин Галактик Холдингс нагло су порасле након што је компанија наставила продају комерцијалних свемирских летова у ограниченом обиму, што сигнализира да се компанија, коју је основао милијардер Ричард Бренсон, креће ка поновном покретању туристичких операција након двогодишње паузе.
Хроника
Компанија са сједиштем у Калифорнији саопштила је да је пустила у продају одређени број карата за свемирске летове, по цијени од 750.000 долара по карти, што је око 100.000 долара више него раније.
Индустрија тзв. свемирског туризма суочава са ограниченом тражњом и технолошким изазовима. Компанија је паузирала продају карата док ради на представљању унапређеног свемирског авиона Делта.
Након што је компанија Блуе Оригин у јануару објавила да обуставља летове своје ракете Њу Шепард, Виргин Галактик Холдингс је остала једина велика компанија фокусирана на кратке туристичке летове у свемир.
Компанија је имала готовину и готовинске еквиваленте у износу од 144,7 милиона долара, што је пад од 19 одсто у односу на исти период претходне године. Такође се очекује да ће Виргин Галактик Холдингс потрошити око 90 милиона долара током првог квартала 2026. године, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 д0
Хроника
4 д0
Регион
4 д0
Економија
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
5 д0
Наука и технологија
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму