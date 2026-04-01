Свемирски туризам постаје стварност, али цијена ће вас шокирати

АТВ
01.04.2026 09:40

Фото: Pexels/Frank Cone

Компанија Виргин Галактик Холдингс поново је покренула продају својих комерцијалних свемирских летова у ограниченом обиму, при чему цијена једне карте износи 750.000 долара.

Акције Виргин Галактик Холдингс порасле су за чак 22 одсто у трговању након јучерашњег затварања берзе у САД након ове објаве, иако су и даље у паду од око 30 одсто од почетка године, пише Блумберг.

Виргин Галацтиц је пријавио губитак од 98 центи по акцији у четвртом кварталу, уз приход од око 312.000 долара, и очекује да њен други Спејс Шип уђе у употребу између краја 2026. или почетка 2027. године.

Акције Виргин Галактик Холдингс нагло су порасле након што је компанија наставила продају комерцијалних свемирских летова у ограниченом обиму, што сигнализира да се компанија, коју је основао милијардер Ричард Бренсон, креће ка поновном покретању туристичких операција након двогодишње паузе.

Компанија са сједиштем у Калифорнији саопштила је да је пустила у продају одређени број карата за свемирске летове, по цијени од 750.000 долара по карти, што је око 100.000 долара више него раније.

Индустрија тзв. свемирског туризма суочава са ограниченом тражњом и технолошким изазовима. Компанија је паузирала продају карата док ради на представљању унапређеног свемирског авиона Делта.

Након што је компанија Блуе Оригин у јануару објавила да обуставља летове своје ракете Њу Шепард, Виргин Галактик Холдингс је остала једина велика компанија фокусирана на кратке туристичке летове у свемир.

Компанија је имала готовину и готовинске еквиваленте у износу од 144,7 милиона долара, што је пад од 19 одсто у односу на исти период претходне године. Такође се очекује да ће Виргин Галактик Холдингс потрошити око 90 милиона долара током првог квартала 2026. године, преноси Б92.

