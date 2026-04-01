Детаљи драме на Сави: Десетине особа запело у мочварном подручју, страхује се да има мртвих

У Хрватској, на ријеци Сави код Бабине Греде у току је опсежна и изузетно захтјевна акција спашавања више десетина особа, највјеројатније миграната, који су запели на неприступачном мочварном терену, потврдио је потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
Гостујући у емисији Хрватског радија "А сада Влада", Божиновић је рекао да су у акцију на подручју између Штитара и Бабине Греде укључене све хитне службе - полиција, цивилна заштита, ватрогасци, ХГС С, Црвени крст и Државна интервентна јединица.
"У овом тренутку траје велика акција спасавања. Људи су запели у мочварном дијелу око Бабине Греде. Ангажоване су практично све снаге, цивилна заштита, полиција, ватрогасци, ХГС С, Црвени крст, Државна интервентна јединица. Терен је изузетно тежак и неприступачан", рекао је Божиновић.
Додао је да се процјењује да је ријеч о неколико десетина особа. До дијела групе спасиоци су већ успјели да дођу, али због слабе видљивости и специфичности терена користе се термовизијске камере. Иако су се с терена чули гласови лоцираних особа, министар је упозорио да постоји могућност да има страдалих.
Подсјетио је да је прошле године забиљежено 14 смртних случајева, а ове године су већ била два случаја утапања. Изразио је наду да ће акција у току завршити са што мање жртава.
Вуковарско-сремска полиција извјестила је рано у јутрос да се у ријеци Сави између Штитара и Бабине Греде налази више особа.
