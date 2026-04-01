Како је Ђоковић прославио пласман БиХ на Мундијал?

Аутор:АТВ
Српски тенисер Новак Ђоковић нашао се у епицентру фудбалске експлозије након што је домаћа селекција преко четвороструког шампиона света стигла до пласмана на Мундијал.
Интересантно је било испратити Нолетову реакцију у финалним секундама утакмице.
Novak Djokovic’s reaction the moment Bosnia advanced to the World Cup. 🔥 — Danny (@DjokovicFan_) April 1, 2026
This man is a uniter.pic.twitter.com/PXgDMxr22w
БиХ је на пенале шокирала Италију и фудбалски свијет, а интернетом већ круже снимци Ђоковићеве реакције у тренутку "експлозије" одушевљења на "Билином пољу", након што је Есмир Бајрактаревић савладао Ђанлуиђија Донаруму за коначних 4:1 у пенал серији.
БиХ се на велику сцену враћа послије 12 година и турнира у Бразилу, а на свом другом Мундијалу, опет на америчком континенту, играће у групи са Швајцарском, Канадом и Катаром.
Свјетско првенство у Канади, Мексику и САД почиње 11. јуна, а финале је 18. јула у Њујорку, преноси Б92.
