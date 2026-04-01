Како је Ђоковић прославио пласман БиХ на Мундијал?

Аутор:

АТВ
01.04.2026 09:10

21
Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија
Фото: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Српски тенисер Новак Ђоковић нашао се у епицентру фудбалске експлозије након што је домаћа селекција преко четвороструког шампиона света стигла до пласмана на Мундијал.

Интересантно је било испратити Нолетову реакцију у финалним секундама утакмице.

БиХ је на пенале шокирала Италију и фудбалски свијет, а интернетом већ круже снимци Ђоковићеве реакције у тренутку "експлозије" одушевљења на "Билином пољу", након што је Есмир Бајрактаревић савладао Ђанлуиђија Донаруму за коначних 4:1 у пенал серији.

БиХ се на велику сцену враћа послије 12 година и турнира у Бразилу, а на свом другом Мундијалу, опет на америчком континенту, играће у групи са Швајцарском, Канадом и Катаром.

Свјетско првенство у Канади, Мексику и САД почиње 11. јуна, а финале је 18. јула у Њујорку, преноси Б92.

