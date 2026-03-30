Позната тенисерка отворила ОнлиФенс налог

Пана Удварди, позната мађарска тенисерка која је тренутно 92. на ВТА листи, објавила је да је отворила профил на претплатничкој платформи ОнлиФенс, што је изазвало шок у тениском свијету.
Њена одлука изазвала је подијељене реакције у јавности. Док јој једни пружају подршку и хвале њену храброст да крене новим путем, други ју критикују.
Удварди, 27-годишњакиња и двострука побједница Аргентина Опена, вијест је подијелила путем друштвених мрежа, гдје је објаснила да ће пратитељима понудити "стваран увид иза кулиса свог живота као спорташице, укључујући тренинге, путовања и свакодневне тренутке изван терена“.
"Живот тенисерке је интензиван и захтјеван, али имати простор у којем могу бити потпуно своја јако ми значи. Веселим се што ћу се још више повезати с људима који подржавају мој пут на терену и изван њега. Видимо се на ОнлиФенс", написала је на свом Инстаграм профилу уз видео.
Ова одлука долази неколико седмица након што је тенисерка пријавила пријетње својој породици током наступа на ВТА 125 турниру у Анталији. Како је тада испричала, непознате особе тражиле су од ње да изгуби меч, уз застрашивање које је укључивало личне податке, фотографије чланова породице, па чак и слику оружја.
Сама играчица поруке је описала као "врло застрашујуће“ те је случај пријавила надлежнима у тениском систему, у још једној лошој епизоди која је поново указала на притисак повезан с клађењем у професионалном тенису.
У том контексту, отварање профила на ОнлиФенсу види се као дио стратегије диверзификације прихода и јачања директног контакта с пратиоцима. Приступ садржају омогућен је путем претплате, у складу с уобичајеним моделом платформе.
Случај Удварди није једини по том питању. Посљедњих година неколико тенисера окренуло се сличним дигиталним сервисима, укључујући Ника Кирјоса и Сакију Викери, што упућује на растући тренд тражења нових начина монетизације и видљивости изван самих такмичења.
Одлука мађарске играчице тако илуструје промјене у екосистему професионалног тениса, гдје се границе између спорта, личног бренда и дигиталног садржаја све више бришу.
