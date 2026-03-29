Арина Сабаленка освојила Мајами

29.03.2026
09:32
Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка још једном је потврдила своју надмоћ.
Бјелорускиња је у финалу Мастерса у Мајамију савладала Американку Коко Гоф послије три сета (6:2, 4:6, 6:3).
Дуел је трајао два сата и 11 минута, а Сабаленка је њиме заокружила сјајан период, будући да је раније овог мјесеца славила и у Индијан Велсу.
Још од 2022. године, када је то успјело Иги Швјонтек, ниједна играчица није освојила оба турнира из тзв. "Саншајн дабла", односно повезала тријумфе у Индијан Велсу и Мајамију.
