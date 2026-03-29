Арина Сабаленка освојила Мајами

Аутор:

АТВ

29.03.2026

09:32

Арина Сабаленка након побједе над Коко Гауф у финалу женског сингла на тениском турниру у Мајамију
Фото: Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка још једном је потврдила своју надмоћ.

Бјелорускиња је у финалу Мастерса у Мајамију савладала Американку Коко Гоф послије три сета (6:2, 4:6, 6:3).

Дуел је трајао два сата и 11 минута, а Сабаленка је њиме заокружила сјајан период, будући да је раније овог мјесеца славила и у Индијан Велсу.

Још од 2022. године, када је то успјело Иги Швјонтек, ниједна играчица није освојила оба турнира из тзв. "Саншајн дабла", односно повезала тријумфе у Индијан Велсу и Мајамију.

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић упутио поруку Џеки и БиХ

23 ч

3
Новак Ђоковић запјевао на улици

Тенис

Новак Ђоковић направио прави хаос насред улице

1 д

0
Тениска лоптица

Тенис

Бањалука поново домаћин свјетским тениским звијездама

1 д

0
Ђоковић отказао Монте Карло

Тенис

Ђоковић отказао Монте Карло

1 д

0

