Ђоковић отказао Монте Карло

АТВ

27.03.2026

15:58

Српски тенисер Новак Ђоковић први пут од 2011. године неће учествовати на првом Мастерсу у години који се игра на шљаци, који је у својој историји освајао у два наврата.

Ђоковић је свој посљедњи турнир ове године одиграо у Индијан Велсу, гдје је такмичење окончао у осмини финала, када је био поражен од Британца Џека Дрејпера.

супер радар

Ауто-мото

Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Потом је према очекивању отказао Мастерс у Мајамију, а сада на велико изненађење неће играти у Монте Карлу, гдје је био редован учесник.

Новак је послије доброг резутлата на Аустралијан опену, гдје је стигао до финала, доспио на треће мјесто, али ће од понедјељка и турнира у Мајамију пасти на четврто мјесто, преноси Б92.

Прочитајте више

Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

Бања Лука

Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

1 ч

0
Кувана јаја

Савјети

Како да јаја не пукну приликом кувања?

1 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС у понедјељак о платама: Ко би могао добити повећање

1 ч

0
Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

Бања Лука

Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

тенис

Тенис

Марија Сакари стиже у Бањалуку на "Били Џин Кинг куп"

2 ч

0
Ана Ивановић се враћа на терен

Тенис

Ана Ивановић се враћа на терен

23 ч

0
Добре вијести за Новака Ђоковића

Тенис

Добре вијести за Новака Ђоковића

1 д

0
Ђоковић открио шта би волио да поново проживи, није све око тениса

Тенис

Ђоковић открио шта би волио да поново проживи, није све око тениса

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Аграр: Мљекарство, сјетва кукуруза и забрана извоза пилетине

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

16

54

Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

