Ђоковић отказао Монте Карло

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:58
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић први пут од 2011. године неће учествовати на првом Мастерсу у години који се игра на шљаци, који је у својој историји освајао у два наврата.
Ђоковић је свој посљедњи турнир ове године одиграо у Индијан Велсу, гдје је такмичење окончао у осмини финала, када је био поражен од Британца Џека Дрејпера.
Ауто-мото
Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет
Потом је према очекивању отказао Мастерс у Мајамију, а сада на велико изненађење неће играти у Монте Карлу, гдје је био редован учесник.
Новак је послије доброг резутлата на Аустралијан опену, гдје је стигао до финала, доспио на треће мјесто, али ће од понедјељка и турнира у Мајамију пасти на четврто мјесто, преноси Б92.
