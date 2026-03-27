Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

27.03.2026
Представници Владе Републике Српске, Центра за социјални рад Бањалука, Центра "Заштити ме" и родитељи дјеце са сметњама у развоју усагласили су данас, 27. марта модел по којем ће се у Бањалуци обезбиједити услуге дневног збрињавања за пунољетне кориснике са сметњама у развоју.
Током састанка, који је одржан у сједишту Владе Републике Српске, на иницијативу кабинета предсједника Владе, оцијењено је да је успостављање дневног центра у оквиру Центра за социјални рад Бањалука, дуготрајно, одрживо и системско рјешење за пружање услуга корисницима након што заврше школовање.
"Договорено је да се за потребе отварања таквог центра адаптира простор којим располаже Центар за социјални рад Бањалука, као и динамика по којој би, у најкраћем могућем периоду, требало да се заврши његова санација и адаптација, те набавка опреме, а за што су средства раније обезбијеђена у оквиру акције 'С љубављу храбрим срцима'", наводе из Владе.
Истакнуто је да је Влада Републике Српске изразила спремност да обезбиједи и евентуално недостајућа средства како би се овај пројекат несметано реализовао.
"Представнице родитеља дјеце са сметњама у развоју из Бањалуке изразиле су задовољство оваквим рјешењем, истичући значај континуитета пружања услуга дјеци и након што напуне 18 година, као и договором да родитељи буду укључени у рад тима који ће пратити реализацију овог пројекта", стоји у саопштењу Владе РС.
