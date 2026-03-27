Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

АТВ

27.03.2026

15:46

Представници Владе Републике Српске, Центра за социјални рад Бањалука, Центра "Заштити ме" и родитељи дјеце са сметњама у развоју усагласили су данас, 27. марта модел по којем ће се у Бањалуци обезбиједити услуге дневног збрињавања за пунољетне кориснике са сметњама у развоју.

Током састанка, који је одржан у сједишту Владе Републике Српске, на иницијативу кабинета предсједника Владе, оцијењено је да је успостављање дневног центра у оквиру Центра за социјални рад Бањалука, дуготрајно, одрживо и системско рјешење за пружање услуга корисницима након што заврше школовање.

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС у понедјељак о платама: Ко би могао добити повећање

"Договорено је да се за потребе отварања таквог центра адаптира простор којим располаже Центар за социјални рад Бањалука, као и динамика по којој би, у најкраћем могућем периоду, требало да се заврши његова санација и адаптација, те набавка опреме, а за што су средства раније обезбијеђена у оквиру акције 'С љубављу храбрим срцима'", наводе из Владе.

Истакнуто је да је Влада Републике Српске изразила спремност да обезбиједи и евентуално недостајућа средства како би се овај пројекат несметано реализовао.

Бањалука

Бања Лука

Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

"Представнице родитеља дјеце са сметњама у развоју из Бањалуке изразиле су задовољство оваквим рјешењем, истичући значај континуитета пружања услуга дјеци и након што напуне 18 година, као и договором да родитељи буду укључени у рад тима који ће пратити реализацију овог пројекта", стоји у саопштењу Владе РС.

Више из рубрике

Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

Бања Лука

Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

1 ч

0
Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

Бања Лука

Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

4 ч

0
СНСД Бањалука: Недопустиво насиље међу дјецом, захтијевамо хитну реакцију

Бања Лука

СНСД Бањалука: Недопустиво насиље међу дјецом, захтијевамо хитну реакцију

6 ч

0
Снијег прави проблеме у Бањалуци: Пало дрво на аутомобиле

Бања Лука

Снијег прави проблеме у Бањалуци: Пало дрво на аутомобиле

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Аграр: Мљекарство, сјетва кукуруза и забрана извоза пилетине

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

16

54

Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

