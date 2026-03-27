НСРС у понедјељак о платама: Ко би могао добити повећање

27.03.2026
Колегијум Народне скупштине Републике Српске заказао је за понедјељак, 30. марта, тридесет седму посебну сједницу Парламента Српске.
Сједница ће почети у 12 сати, а на дневном реду требало би да се нађе осам тачака, а све се тичу измјена и допуна Закона о платама.
Тако ће посланици расправљати о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Приједлогу закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, као и о Приједлогу закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској.
Такође, на Дневном реду би требало да буду и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, те Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске.
Осим тога, НСРС би требало да разматра и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, те Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе.
Осма тачка требало би да буде Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске.
О свих осам тачака посланици ће расправљати по хитном поступку.
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да би буџетским корисницима плата требало да буде повећана за пет одсто, те да Влада у те сврхе издваја 68.350.000 КМ.
"Све што Влада може тренутно да уради, учинићемо. Можда појединачан износ од 60 или 70 КМ није пуно, али укупан износ за Владу је 68.350.000 КМ мјесечно и то није мало", рекао је Минић након састанка са представницима репрезентативних синдиката у Српској.
Минић је напоменуо да је то прво повећање у овој години, те да ће разговори о овој теми бити настављени, као и да није сагласан са Синдикатом да то неће имати ефекта.
Представници синдиката су саопштили да нису задовољни повећањем плата од пет одсто већ да траже да то буде 10 одсто.
Састанку су присуствовали представници Савеза синдиката, Синдиката управе, Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби, Синдиката образовања, науке и културе, Синдиката правосуђа, Синдиката здравства и социјалне заштите, Синдиката радника МУП-а, Струковног синдиката доктора медицине, Самосталног синдиката радника у здравству и Струковног синдиката медицинских сестара и техничара.
