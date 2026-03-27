Минић са амбасадором Француске: Јачати унутрашњи дијалог у БиХ

АТВ

27.03.2026

12:11

Фото: Влада Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Француске Франсоом Делмасом.

Током састанка, Минић исказао је недвосмислену подршку процесу европских интеграција, наглашавајући, истовремено, да се актуелни застој овог процеса у доброј мјери може приписати недовољном степену унутрашњег дијалога унутар БиХ.

Минић је нагласио да највећи дио иностраних инвеститора у Републици Српској долази управо из земаља Европске уније, привучених повољним пословним амбијентом, али и истакао да је потребно додатно радити на привлачењу инвеститора и из Француске, као једне од најјачих европских економија.

С друге стране, амбасадор Делмас најавио је да у БиХ ускоро почиње са радом Француска агенција за развој (АФД), са бројним програмима усмјереним на помоћ разним секторима, а са посебном пажњом за област водних ресурса и подршку пољопривреди.

Премијер је поздравио најаву доласка француске развојне агенције, истичући да ће Влада Републике Српске бити поуздан партнер у развоју њихових програма.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Николина Шљивић

Република Српска

Николина Шљивић није више замјеник директора Геодетске управе

1 ч

7
Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио повећање плате буџетским корисницима

2 ч

17
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Политика актуелног руководства Српске побиједиће на општим изборима

5 ч

2
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Република Српска

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

16 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

13

34

Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине

13

28

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

13

20

Помјерена утакмица Барселона - Звезда!

13

14

"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

