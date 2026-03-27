Минић са амбасадором Француске: Јачати унутрашњи дијалог у БиХ

27.03.2026
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Француске Франсоом Делмасом.
Током састанка, Минић исказао је недвосмислену подршку процесу европских интеграција, наглашавајући, истовремено, да се актуелни застој овог процеса у доброј мјери може приписати недовољном степену унутрашњег дијалога унутар БиХ.
Минић је нагласио да највећи дио иностраних инвеститора у Републици Српској долази управо из земаља Европске уније, привучених повољним пословним амбијентом, али и истакао да је потребно додатно радити на привлачењу инвеститора и из Француске, као једне од најјачих европских економија.
С друге стране, амбасадор Делмас најавио је да у БиХ ускоро почиње са радом Француска агенција за развој (АФД), са бројним програмима усмјереним на помоћ разним секторима, а са посебном пажњом за област водних ресурса и подршку пољопривреди.
Премијер је поздравио најаву доласка француске развојне агенције, истичући да ће Влада Републике Српске бити поуздан партнер у развоју њихових програма.
