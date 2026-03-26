Logo
Large banner

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

Аутор:

АТВ

26.03.2026

21:54

Коментари:

0
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.
Фото: РТРС

Учешће на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу била је прилика да се наши ставови представе, али и да се чују многи важни и интересантни говорници, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Било је задовољство послушати панел на којем је говорио "border tzar" у администрацији предсједника Трампа Том Хоман. Он је један од кључних актера који се бави питањима имиграционе политике и заштите границе, што су изузетно важне и актуелне политичке теме у САД - написала је Цвијановић на Инстаграм профилу.

Подсјећамо, српски члан Предсједништва БиХ говорила је на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу, у америчкој савезној држави Тексас.

Ријеч је о једном од најутицајнијих суверенистичких скупова у свијету. На конференцији су учествовали највиши амерички и европски званичници.

Међу њима, специјални изасланик америчког предсједника Ричард Гренел, бивши премијери Велике Британије и Пољске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner