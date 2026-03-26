Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

Аутор:АТВ
26.03.2026
21:54
Коментари:0
Учешће на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу била је прилика да се наши ставови представе, али и да се чују многи важни и интересантни говорници, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Било је задовољство послушати панел на којем је говорио "border tzar" у администрацији предсједника Трампа Том Хоман. Он је један од кључних актера који се бави питањима имиграционе политике и заштите границе, што су изузетно важне и актуелне политичке теме у САД - написала је Цвијановић на Инстаграм профилу.
Подсјећамо, српски члан Предсједништва БиХ говорила је на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу, у америчкој савезној држави Тексас.
Ријеч је о једном од најутицајнијих суверенистичких скупова у свијету. На конференцији су учествовали највиши амерички и европски званичници.
Међу њима, специјални изасланик америчког предсједника Ричард Гренел, бивши премијери Велике Британије и Пољске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
30 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
18
22
10
22
09
22
02
21
54
Тренутно на програму