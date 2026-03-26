Додик пожелио СНС-у и Вучићу успјех на изборима

Аутор:АТВ
26.03.2026
21:48
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик пожелио је вечерас успјех Српској напредној странци и предсједнику Србије Александру Вучићу на локалним изборима у 10 општина и градова у Србији, истичући да жели да гласање у недјељу, 29. марта буде празник демократије.
"У недјељу грађани Бора, Смедеревске Паланке, Бајине Баште, Куле, Лучана, Аранђеловца, Кладова, Севојна, Књажевца и Мајданпека бирају одборнике за градске и општинске скупштине. Желим да то буде празник демократије", поручио је Додик у писаној изјави за Танјуг.
Додик је нагласио да свом пријатељу Александру Вучићу и његовој странци жели успјех који ће омогућити даљи развој, како ових средина, тако и цијеле Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч9
Најновије
Најчитаније
22
18
22
10
22
09
22
02
21
54
Тренутно на програму