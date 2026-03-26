Logo
Large banner

Додик пожелио СНС-у и Вучићу успјех на изборима

Аутор:

АТВ

26.03.2026

21:48

Коментари:

0
Фото: Инстаграм/будуцностсрбијеав

Предсједник СНСД-а Милорад Додик пожелио је вечерас успјех Српској напредној странци и предсједнику Србије Александру Вучићу на локалним изборима у 10 општина и градова у Србији, истичући да жели да гласање у недјељу, 29. марта буде празник демократије.

"У недјељу грађани Бора, Смедеревске Паланке, Бајине Баште, Куле, Лучана, Аранђеловца, Кладова, Севојна, Књажевца и Мајданпека бирају одборнике за градске и општинске скупштине. Желим да то буде празник демократије", поручио је Додик у писаној изјави за Танјуг.

Додик је нагласио да свом пријатељу Александру Вучићу и његовој странци жели успјех који ће омогућити даљи развој, како ових средина, тако и цијеле Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner