Влада Српске учиниће све да ријеши проблем превозника

Аутор:

АТВ

26.03.2026

17:07

Превозници пристали на преговоре.
Фото: АТВ

Влада Републике Српске учиниће све што може да испуни захтјеве Конзорцијум "Логистика" како би били ријешени проблеми превозника, изјавио је данас у Сарајеву министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Он је рекао да на данашњем састанку Радне групе за координацију активности у вези са питањем боравка возача у Шенген зони није било представника Владе ФБиХ, поручујући да је транспорт кичма привреде оба ентитета.

Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић рекао је након састанка Радне групе да све капацитете у БиХ треба усмјерити на рјешавање проблема транспортне заједнице, јер је то нешто што угрожава опстанак компанија и негативно утиче на економију.

Према његовим ријечима, Савјет министара је кључан за рјешавање проблема возача, због чега треба појачати притисак на ову институцију.

Министар транспорта и комуникација у Савјету министара Един Форто рекао је да су представници надлежних институција у БиХ договорили интензивирање активности с циљем убрзања процедура на границама и смањења чекања за превознике.

Форто је рекао да су најављени хитни разговори са Канцеларијом за ветеринарство, ентитетским премијерима и министрима трговине, као и са удружењима шпедитера како би се унаприједила ефикасност преласка границе.

Санел Хоџић из Конзорцијума "Логистика" рекао је да је већина институција и даље на "почетној тачки" и да конкретни захтјеви сектора нису реализовани упркос ранијим обећањима.

