Додик: Бећировић политички "вениш" који не скида историјске и политичке флеке

АТВ

26.03.2026

15:52

Милорад Додик
Дениса Бећировића сам оставио за посебну изјаву јер је он посебно комична фигура у циркуској представи коју су изводили у Америци, поручио је Милорад Додик, лидер СНСД-а.

"Он је ходајућа заблуда. Против свега, ни за шта 'за'. Пола човјек, пола отворено писмо, како га дефинишу сами Бошњаци", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик наглашава да Бећировић не представља БиХ јер не представља ни већински бошњачки корпус.

"Он је само перач биографија у покушају. Политички "вениш", који не скида историјске и политичке флеке. А, управо то је покушао да уради са Хагадом", истиче Додик.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

Додик додае да је резултат трагичан, као уосталом и све чега се дохватио.

"Али, успио је у једном: распршио је све лажи и подвале на којима се Сарајево уљуљкивало 30 година. Обмане чаршије више нигдjе не пролазе, нико више не жели ни да их слуша. Џаба пише писма, нико их више не чита", поручује Додик.

Милорад Додик

Денис Бећировић

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

3 ч

1
Вијеће народа

Република Српска

Џевад Махмутовић: Зашто су тврдње о неуставности Владе Српске правно неутемељене?

3 ч

2
Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Прећутна неправда према Србима гласнија од рата

5 ч

8
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Конаковић, Алкалај и Лагумџија доживјели потпуни фијаско

5 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

17

15

Лепа Лукић открила жељу Зорице Брунцлик: ''Звала ме је и рекла..''

17

07

Влада Српске учиниће све да ријеши проблем превозника

17

05

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

17

04

Народ прича: Породица Јокић

