Додик: Бећировић политички "вениш" који не скида историјске и политичке флеке

Аутор:АТВ
26.03.2026
15:52
Коментари:0
Дениса Бећировића сам оставио за посебну изјаву јер је он посебно комична фигура у циркуској представи коју су изводили у Америци, поручио је Милорад Додик, лидер СНСД-а.
"Он је ходајућа заблуда. Против свега, ни за шта 'за'. Пола човјек, пола отворено писмо, како га дефинишу сами Бошњаци", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик наглашава да Бећировић не представља БиХ јер не представља ни већински бошњачки корпус.
"Он је само перач биографија у покушају. Политички "вениш", који не скида историјске и политичке флеке. А, управо то је покушао да уради са Хагадом", истиче Додик.
Република Српска
Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета
Додик додае да је резултат трагичан, као уосталом и све чега се дохватио.
"Али, успио је у једном: распршио је све лажи и подвале на којима се Сарајево уљуљкивало 30 година. Обмане чаршије више нигдjе не пролазе, нико више не жели ни да их слуша. Џаба пише писма, нико их више не чита", поручује Додик.
Бећировића сам оставио за посебну изјаву јер је он посебно комична фигура у циркуској представи коју су изводили у Америци.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 26, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч2
Република Српска
5 ч8
Република Српска
5 ч10
Најновије
Најчитаније
17
20
17
15
17
07
17
05
17
04
Тренутно на програму