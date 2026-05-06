Амиџић: Нема разлога за стављање на сиву листу Манивала

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас у Бањалуци да нема разлога да БиХ буде стављена на сиву листу Манивала јер је усвојен Закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.
"Закон је усвојен, али у политичком смислу колеге из Федерације БиХ увијек покушавају да наметну неке ствари како би, по њиховом виђењу, било више БиХ. Такав рад није у складу са Уставом", рекао је Амиџић на конференцији за новинаре.
Он је подсјетио да бити на сивој листи Манивала значи повећање трошкова у банкарском систему.
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је у понедјељак, 4. маја, Закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, чији циљ је успостављање потпуног механизма за имплементацију санкционих мјера.
