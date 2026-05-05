Зденко Лучић кандидат за Предсједништво БиХ

Предсједници пет хрватских странака из Босне и Херцеговине (ХДЗ 1990, ХРС, ХНП, ХСС и ХДС) одржали су данас састанак у Мостару, а на којем су потврдили Зденка Лучића за кандидата за члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа.
Лучић се и раније спомињао као потенцијални кандидат Петорке, а прошле седмице је објавио своју кандидатуру.
Зденко Лучић је дипломирани правник и бригадни генерал из Љубушког. Његов професионални пут обједињује војно, политичко и економско искуство.
Када је прошле седмице објавио своју кандидатуру за Опште изборе који ће бити одржани у октобру, Лучић је изнио радни нацрт новог документа Националне стратегије безбједности Босне и Херцеговине.
