Logo
Large banner

Зденко Лучић кандидат за Предсједништво БиХ

05.05.2026 13:06

Коментари:

1
Зденко Лучић кандидат за Предсједништво БиХ
Фото: Facebook

Предсједници пет хрватских странака из Босне и Херцеговине (ХДЗ 1990, ХРС, ХНП, ХСС и ХДС) одржали су данас састанак у Мостару, а на којем су потврдили Зденка Лучића за кандидата за члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа.

Лучић се и раније спомињао као потенцијални кандидат Петорке, а прошле седмице је објавио своју кандидатуру.

Зденко Лучић је дипломирани правник и бригадни генерал из Љубушког. Његов професионални пут обједињује војно, политичко и економско искуство.

Када је прошле седмице објавио своју кандидатуру за Опште изборе који ће бити одржани у октобру, Лучић је изнио радни нацрт новог документа Националне стратегије безбједности Босне и Херцеговине.

Подијели:

Тагови :

Зденко Лучић

Предсједништво БиХ

Кандидатура

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Сташа Кошарац

БиХ

Позлило Сташи Кошарцу

4 ч

14
Сједница Савјета министара: На дневном реду извјештаји о раду и контрола наоружања

БиХ

Сједница Савјета министара: На дневном реду извјештаји о раду и контрола наоружања

6 ч

0
Кошарац: Дан који је оголио Сарајево и показао његово право лице

БиХ

Кошарац: Дан који је оголио Сарајево и показао његово право лице

1 д

0
Никшић: Усвојен план инвестиција већи од милион евра

БиХ

Никшић: Усвојен план инвестиција већи од милион евра

1 д

0

  • Најновије

14

40

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner