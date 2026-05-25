Дјеца погинулих бораца добила нова радна мјеста у Влади Републике Српске

Аутор:Ивана Кордић
Љубица Аћимовић и Тања Келеман, дјеца погинулих бораца потписале су уговор о запослењу у Министарству рада и борачко инвалидске заштите. Стабилан посао и подршка им итекако значе. Надају се да ће и друга министарства пратити овај позитивни примјер.
"У току ми је студиј, примјења сам на мјесто са средњом стручном спремом, студиј Новинарства је у току, завршила сам двије године. Значи ми много, након толико година, неки стабилнији посао, значи ми много и мени и мојој породици, наравно, мами која је остала сама са мном и братом", рекла је Љубица Аћимовић, дијете погинулог борца.
"Ја сам завршила Универзитет за пословне студије, дипломирани економиста, код проф. Зорана Бабића, борила сам се, буквално, онда сам завршила стручни испит. Пријавила сам се, нисам очекивала, опет се захваљујем се министру, да ми нисмо ипак заборављени", рекла је Тања Келеман, дијете погинулог борца.
Усвајање новог закона о правима бораца је само дио рјешења, поручује ресорни министар. Подсјећа да су јавне институције, предузећа и друге локалне заједнице закључком обавезани да раде на рјешавању питања запослења дјеце погинулих бораца.
"Ово нам и јесте главни задатак послије усвајања измјена и допуна Закона о правима бораца у наредном периоду, оне ће бити носиоци обих активности, а ја ћу као министар заједно са премијером оно што је обећано учинити све да на вишим нивоима убједимо све људе, да захтјевамо од њих који одлучују и сад више није важно да ли је неко позиција или је неко опозиција. Опет кажем ово је општи интерес и ово мора да се ријеши онако како је обећано", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
План ресорног министарства је да ове године буде запослено најмање 500 дјеце из борачких категорија. Након прошлогодишњег расписаног јавног позива, поручују да ће учинити све како би прилику добили и они који остану на листама, уколико број пријављених мјеста премаши планирани. Питање запослења дјеце погинулих бораца, истиче Остојић давно је требало да буде рјешено. Зато је то један од приоритетних задатака ресорног минстарства у наредном периоду.
