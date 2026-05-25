Елек позван на разговор у СИПА-у: "Наставак притиска на грађане Српске"

25.05.2026 17:18

Генерални директор "Сарајево-гаса" Недељко Елек изјавио је Срни да је данас позван на разговор у Агенцију за истраге и заштиту /Сипа/ БиХ поводом кривичне пријаве за негирање геноцида у Сребреници, оцијенивши да је ријеч о наставку притиска на грађане Републике Српске.

"Позван сам на разговор од службеника Сипе, који су били изузетно коректни према мени. Разлог је кривична пријава за негирање геноцида у Сребреници. Сматрам да је ово наставак притиска на људе у Републици Српској и покушај да нас застраше", истакао је Елек.

Он је поручио да у томе неће успјети и да га не могу застрашити.

"Истина је само једна и понављаћемо је увијек и на сваком мјесту, колико год то буде потребно", нагласио је Елек.

