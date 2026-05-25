Елек позван на разговор у СИПА-у: "Наставак притиска на грађане Српске"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Генерални директор "Сарајево-гаса" Недељко Елек изјавио је Срни да је данас позван на разговор у Агенцију за истраге и заштиту /Сипа/ БиХ поводом кривичне пријаве за негирање геноцида у Сребреници, оцијенивши да је ријеч о наставку притиска на грађане Републике Српске.
"Позван сам на разговор од службеника Сипе, који су били изузетно коректни према мени. Разлог је кривична пријава за негирање геноцида у Сребреници. Сматрам да је ово наставак притиска на људе у Републици Српској и покушај да нас застраше", истакао је Елек.
Он је поручио да у томе неће успјети и да га не могу застрашити.
"Истина је само једна и понављаћемо је увијек и на сваком мјесту, колико год то буде потребно", нагласио је Елек.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
9 ч0
Хроника
4 д0
Хроника
6 д0
Хроника
1 седм0
Република Српска
5 ч15
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч5
Република Српска
6 ч0
Најновије
20
53
20
46
20
43
20
43
20
40
Тренутно на програму