Додик: Формиран правни тим за истрагу злочина над Србима у Коњицу и улогу Сене Узуновић

Формирао сам правни тим с циљем да до краја истражи све околности злочина над Србима у Коњицу и улогу Сене Узуновић у прикривању злочина и некажњавању одговорних, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Српске жртве не могу бити мање вриједне и не постоје злочини над Србима који ће бити заборављени само зато што је Узуновић годинама покушавала да их сакрије ћутањем, страхом или политичком заштитом", навео је Додик на свом Икс-у.
Формирао сам правни тим с циљем да до краја истражи све околности злочина над Србима у Коњицу и улогу Сене Узуновић у прикривању злочина и некажњавању одговорних.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 25, 2026
Како Додик даље наводи, Република Српска има обавезу према свом народу, према убијенима и према њиховим породицама да истраје до истине и правде. "Злочини не застаријевају", нагласио је Додик те додао:
"Не застаријевају ни имена српске дјеце и породица убијeних у Коњицу и Брадини. Нећемо заборавити ни Петра и Павла Голубовића, ни српске породице које су страдале само зато што су биле српске. Као што нећемо заборавити ни улогу Сене Узуновић. Док постоји Република Српска, постојаће и обавеза да се за њихову истину и правду боримо до краја".
