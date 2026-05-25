Додик: Формиран правни тим за истрагу злочина над Србима у Коњицу и улогу Сене Узуновић

Аутор:

АТВ
25.05.2026 15:48

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Формирао сам правни тим с циљем да до краја истражи све околности злочина над Србима у Коњицу и улогу Сене Узуновић у прикривању злочина и некажњавању одговорних, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Српске жртве не могу бити мање вриједне и не постоје злочини над Србима који ће бити заборављени само зато што је Узуновић годинама покушавала да их сакрије ћутањем, страхом или политичком заштитом", навео је Додик на свом Икс-у.

Како Додик даље наводи, Република Српска има обавезу према свом народу, према убијенима и према њиховим породицама да истраје до истине и правде. "Злочини не застаријевају", нагласио је Додик те додао:

"Не застаријевају ни имена српске дјеце и породица убијeних у Коњицу и Брадини. Нећемо заборавити ни Петра и Павла Голубовића, ни српске породице које су страдале само зато што су биле српске. Као што нећемо заборавити ни улогу Сене Узуновић. Док постоји Република Српска, постојаће и обавеза да се за њихову истину и правду боримо до краја".

