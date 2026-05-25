Направите кокос колач с пишкотама који се не пече: Лаган, кремаст и савршен за сваку прилику

Ако сте љубитељи кокоса и једноставних колача, свакако испробајте овај рецепт. Спој кокоса, њежне креме и меканих пишкота идеалан је када желите нешто фино без пуно компликације.
Овај десерт успијева баш свима јер га није потребно пећи.
Састојци:
- 800 грама пишкота
- један литар млијека + додатно млијеко за умакање пишкота
- 100 грама кокоса
- три врећице пудинга од ванилије
- 100 грама маргарина или маслаца
- 100 грама бијеле чоколаде
- осам кашика шећера
- једна кашика шећера у праху
- 200 грама млијека у праху
Припрема:
Прво, помијешајте пудинг из врећице са шећером па додајте 200 милилитара млијека. Промијешајте тако да не остану грудвице. Остатак млијека сипајте у шерпу и кухајте на лаганој ватри. Када млијеко прокуха, склоните га с рингле и додајте смјесу од пудинга.
Вратите шерпу на ринглу и наставите кухати док се смјеса не згусне. Након тога, склоните с рингле и додајте млијеко у праху и чоколаду. Када се све истопи, додајте кокос, пише Кликс
Крему оставите да се охлади, али је покријте пластичном фолијом како се не би створила корица на врху. Док се крема хлади, умутите маслац и шећер у праху па смјеси постепено додајте охлађену смјесу од пудинга. Све добро умутите.
У плех редајте пишкоте које сте претходно умочили у млијеко. Распоредите пола креме па поредајте остатак пишкота. На крају додајте остатак креме. Након што га охладите, колач можете додатно обогатити шлагом.
