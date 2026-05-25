Нова одлука о граници разбјеснила грађане

Пуно пометње и љутње међу мјештанима Пашиног Потока и Цетинграда уз границу са БИХ, унијела је најава да ће мали гранични прелаз - постати међународни.
Најављују петицију па чак и протест. Боје се гужви и да ће им иначе мирна свакодневица постати хаос.
"У Цетинграду дјеца иду одавде у школу... Мислим да се ту нагурава, гура, то нема смисла", говоре забринути мјештани.
"Ми нећемо моћи функционисати. Како ће они сад изаћи из дворишта, отићи у трговину, ево не знам", додају.
"Имамо земљу, пролазимо тракторима, значи одлазимо, имамо фамилију, имамо све. А кад ови наиђу као доле на Маљевцу, биће велика гужва и неће се моћи проћи. Нећемо моћи кући доћи", додају.
Требало се питати мјештане прво и упознати се с њиховим проблемима, кажу они који су иступили у медијима.
"Људи који су донијели одлуку за тај један захват нису ушли у саму проблематику људи који доле живе", рекао је Звонимир Мрган, жупанијски секретарстранке Домино.
Из Жупаније кажу - сигурност је на првом мјесту, а начелник додаје да су разлози за бунт оправдани.
"Требао би се један састанак одржати гдје ћемо разговарати шта направити... Било би добро да се не отвори и будемо на миру у Цетинграду", поручио је Милан Боговић, начелник општине Цетинград (ХДЗ).
Из општине Велика Кладуша у БИХ само кратко поручују: не мијешају се у државне одлуке. Одлуку су заједнички донијеле комшије, преноси "Дневник".
Из МУП-а кажу - кроз прелаз ће моћи само они с ЕУ документима, без дигиталне регистрације. Теретним возилима је забрањен саобраћај, а одлука ће на снази бити три мјесеца.
"Због таквих ограничења сматрамо како неће доћи до погоршања безбједносних и саобраћајних услова у мјесту Пашин Поток. У случају потребе полиција ће преусмјеравати саобраћај. Гранична полиција спремна је локалном становништву пружити све информације те и даље предузимати све како би се локалном становништву максимално омогућио брзи прелазак државне границе", поручили су из МУП-а.
Новим уговором би укупно 10 граничних прелаза прешло из пограничних у међународне прелазе и то већином на југу Хрватске, додали су из полиције и рекли како је уговор показатељ добросусједских односа. Ријеч је о уобичајеним промјенама пред сезону, а када ће одлука ступити на снагу, не зна се.
На уму ће, кажу сви актери, имати и мјештане Пашиног Потока којима је прекипјело.
