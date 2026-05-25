Зашто је мај "златни мјесец" за набавку огрева у Бањалуци?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Зима се сад чини прилично далеко, али за многе грађане Бањалуке и околине већ почиње размишљање о набавци огрева за наредну сезону.
нализа цијена на интернет огласницима јасно показује да је управо сада идеалан период за куповину, јер су све врсте огревног дрвета на свом прољећном минимуму.
Тако за оне који огрев набављају на вријеме, мајске цијене по категоријама изгледају прилично повољно.
Исцјепана буква (по метру): 140 КМ
Буква у чутцима / пањевима (по метру): 115 КМ
Дрва у палетама, сушена и припремљена (палета димензија 1 × 1 × 1,8 м): 250 КМ
Мијешана тврда дрва (у метрици): 95 КМ
Мијешана тврда дрва (у чутцима): 100 КМ
Мијешана тврда дрва (цијепана): 125 КМ
Дрва на врећу (за потпалу): 9 КМ
Разлог за овако повољне цијене лежи у чињеници да је потражња у мају минимална, па продавци настоје да распродају залихе, што паметним планирањем може донијети значајне уштеде у кућном буџету.
Осим тога, пред купцима је довољно топлих мјесеци да се дрво идеално осуши и припреми за зиму, што му подиже ефикасност гријања.
За све који желе проћи јефтиније, кључно је избјећи касно љето и рану јесен. Највећа потражња за огревним дрветом традиционално почиње крајем августа и траје током септембра и октобра. Управо тада, када се већина грађана сјети набавке, на тржишту настаје општи грабеж.
Поједини препродавци максимално користе ту ситуацију и вјештачки подижу цијене, правдајући то повећаном потражњом и споријом испоруком са терена. Зато је куповина у том периоду најнеповољнија опција за новчаник грађана.
Крајња цифра коју грађани плаћају, осим самог годишњег доба, највише зависи од врсте дрвета, дужине, начина цијепања, превоза, али и степена сушења. У сваком случају, видљиво је да цијене озбиљно осцилирају у зависности од годишњег доба и зимских минуса.
Увидом у понуду продаваца који нуде исцијепану букву, видљиво је да је у октобру, на самом почетку гријне сезоне, цијена износила око 150 КМ по метру. Највећи скок забиљежен је у хладном фебруару, када је усљед велике потражње и ниских температура цијена достизала и до 160 КМ, да би тек у марту и априлу тржиште одреаговало падом на тренутних 140 КМ.
Још веће осцилације током зимских мјесеци видљиве су код продаваца који букву нуде у чутцима. Код њих је цијена у децембру износила стабилних 100 КМ, да би у јеку зиме, тачније у фебруару, скочила на чак 150 КМ по метру, након чега је услиједио пад на прољећних 100 до 125 КМ.
Потпуно другачија правила важе за сушена и припремљена дрва у палетама. Подаци показују да ова врста огрева држи високу цијену током читаве године и готово да не реагује на прољећна појефтињења.
Тако је у августу прошле године палета износила 220 КМ, у септембру је скочила на 230–240 КМ, док је у марту ове године достигла врхунац од 250 КМ, на којем се задржала и данас. Купци на интернету све више траже управо ову врсту огрева јер не захтијева никакав додатни рад око цијепања и слагања.
У фирми “Дрвосјеча” купци могу искористити и актуелни попуст од 10 одсто на исцијепано огревно дрво. У понуди су палетирана дрва спремна за испоруку, и то мања палета димензија 100x100x110 центиметара по цијени од 148 КМ, као и већа палета димензија 100x100x180 центиметара по цијени од 267 КМ.
Пратећи ове податке, уочљив је јасан шаблон према којем прољеће доноси најниже цијене свих врста дрвета, па је набавка огрева у мају најбољи начин да се предухитре јесења поскупљења и трикови препродаваца, пише БЛ Портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
