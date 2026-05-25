Захарова: Узвратни напади на Кијев ће се наставити

25.05.2026 14:15

Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Министарство спољних послова ускоро ће објавити посебно саопштење у вези са ударима који су изведени и који ће бити изведени на Кијев као одговор на страшне терористичке нападе, изјавила је Марија Захарова

Руско Министарство спољних послова ускоро ће објавити саопштење у вези са узвратним ударима на Кијев који су се већ догодили, као и о онима који ће услиједити, најавила је Марија Захарова, портпарол МСП Руске Федерације.

"Министарство спољних послова ускоро ће објавити посебно саопштење у вези са ударима који су изведени и који ће бити изведени на Кијев као одговор на страшне терористичке нападе, и упозорити страни дипломатски кор, што ће бити детаљно описано у овом саопштењу", рекла је Захарова на Првом каналу.

Она се осврнула на то да су италијански дописници јуче извјештавали о овом злочину.

"Поново видимо директне директиве да се не доставе ове информације. Били су тамо и погледајте шта се догодило. Јуче сам прочитала извјештај наших колега из Италије. Кажу да се информације блокирају... Западњаци ће их блокирати. Зашто? Ово је намјерни чин", додала је Захарова.

Украјински дронови су у петак увече погодили интернат у којем је смјештено 86 студената. Двадесет један студент је погинуо, а 44 је повријеђено.

Више од 50 страних новинара стигло је на место трагедије у недјељу, док је Би-Би-Си званично одбио да посети мјесто напада украјинских снага, а Си-Ен-Ен је као изговор навео одмор, преноси РТ Балкан.

