Данас ова три знака доживљавају кармичке ситуације!

Аутор:АТВ
Коментари:0
На данашњи дан, понедјељак, три хороскопска знака доживљавају кармичку заштиту. Када Мјесец у Ваги 25. маја направи опозицију са Нептуном у Овну, карма се на прави начин показује у свим својим облицима.
Најидеалније прилике нам коначно постају доступне. Током овог снажног транзита, ови астролошки знаци имају прилику да виде резултате свог напорног рада. Такође постаје јасно шта тачно треба или не треба рећи како би се наредна и најпозитивнија фаза остварила.
У понедјељак нас очекује обиље понуда. Прилике су пред нама, а дочекујемо их са осмехом.
Овај транзит 25. маја у Овну код вас покреће осјећај жаљења. Иако то не звучи баш обећавајуће, заправо је добра ствар. Помаже вам да се тога ослободите, како би могли да живите живот без тог терета, преноси Она.
Суочавањем са одређеним "демонима" долазите до истине о томе шта заиста осјећате. То отвара врата универзума која воде ка бољим стварима и већим могућностима. Коначно видите како ваша добра карма почиње да се обликује.
По природи сте веома оптимистични и желите да тако и остане. Уморили сте се од ношења грешке коју сте направили давно. Када Мјесец у Ваги у понедјељак направи опозицију са Нептуном у Овну, ви пуштате прошлост и долази нова, веома обећавајућа прилика.
Данашњи датум вам доноси прилику да се искупите. Иако можда мислите да нисте ништа урадили што би довело до такве ситуације, дубоко у себи знате да би вољели другу шансу. Овај транзит вам показује да у вама постоји једна нежнија верзија вас која покушава да привуче вашу пажњу.
Зато прилика коју добијате у понедјељак долази у облику позива од пријатеља. Да ли ћете га прихватити и кренути изнова, или ћете га одбити и вратити се на старо? На вама је, али с обзиром на то да сте тренутно кармички заштићени, ово је добар тренутак да преузмете ризик.
Никада заправо не слушате шта други имају да вам кажу, посебно када вам говоре шта би требало или не би требало да радите. Због таквог става често морате да ствари откривате потпуно самостално. То и није нужно лоше - само траје мало дуже.
У понедељак, када Месец у Ваги направи опозицију са Нептуном у Овну, сазнајете нешто што вас држи будним док то не разјасните. То је све што је потребно код вас. Добијате налет увида који је толико снажан да вам "замути главу", и пре него што схватите, видите прилику и претварате је у могућност. Пред очима свих, ви је остварујете.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
