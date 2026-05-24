Ови знакови праве хаос гдје год се појаве: Да ли се проналазите?

24.05.2026 18:01

Фото: Pexels

Неки људи привлаче хаос гд‌је год се појаве.

Било да је ријеч о љубавним проблемима, пријатељским свађама, групним четовима који горе усред ноћи или ситуацијама које би се могле ријешити једном поруком, неки хороскопски знакови као да никада не могу побјећи од драме.

Док једни мирно пролазе кроз живот, они увијек имају неку причу коју препричавају уз кафу.

Ова четири знака најчешће носе титулу правог магнета за драму.

Близанци

Близанци обожавају комуникацију, али проблем настаје када им постане досадно.

Тада лако могу упасти у туђе сукобе, ширити информације које можда нису требали подијелити или једноставно додатно закомпликовати ситуацију.

Не раде то из злобе, већ зато што воле динамику и стална догађања. Ако у друштву постоји драма, велике су шансе да Близанац зна све детаље.

Лав

Лавови воле бити у центру пажње и тешко подносе када их неко игнорише или не даје довољно признања.

Управо зато често бурно реагују на ситуације које би други можда само прешутјели.

Када су повријеђени или љубоморни, њихова реакција ријетко пролази незапажено. Код њих је све интензивно, гласно и филмски драматично.

Шкорпија

Шкорпије можда д‌јелују мирно извана, али испод површине крије се права емоционална олуја.

Оне тешко заборављају издају, дуго анализирају туђе поступке и често улазе у комплексне односе пуни тензија.

Код њих драма није увијек јавна, али је и те како присутна. Ако осјете да их је неко повриједио, ситуација може трајати данима, седмицама или чак мјесецима.

Рибе

Рибе су велики емотивци и често ствари доживљавају пуно интензивније него други.

Управо због тога лако упадају у емотивне вртлоге, неспоразуме и ситуације у којима се осјећају несхваћено, преноси Индекс.

Њихова осјетљивост често их доводи до тога да анализирају сваку поруку, тон гласа или поглед, а из тога се неријетко развије права мала драма.

Ипак, будимо реални - мало драме понекад живот чини забавнијим. А управо су ови знакови често они због којих друштво никад није досадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

