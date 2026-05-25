Велики новац стиже за 3 хороскопска знака до краја маја

Новац стиже са свих страна за три знака ове седмице, и то не кроз неку магловиту "позитивну енергију", већ кроз конкретне уплате, понуде и стара потраживања која се коначно активирају.
Период од 25. до 31. маја доноси спој повољних транзита који директно ударају у куће новца. Један знак ће се изненадити највише, али о томе у наставку.
Венера улази у повољан аспект са Јупитером, а Меркур стабилизује комуникацију око уговора и исплата. Преведено на језик свакодневице, ово је седмица када се одобравају ствари које су седмицама стајале на чекању.
Новац стиже са свих страна за ова три знака, отварају се мејлови који се нису отварали, јављају се људи који дугују, долазе понуде које нисте тражили.
Биковима се враћа оно што су давно дали, а већ су престали да рачунају на то. Може бити ријеч о позајмици пријатељу, неисплаћеном хонорару или капари која је „заглавила“ у неком послу.
Средином седмице стиже позив или порука који мијења вашу рачуницу за јун. Бикови рођени у првој декади осјетиће прилив најјаче, посебно у четвртак.
Припазите само на једну замку. Када новац стигне, прва помисао биће да одмах уложите у нешто ново. Не радите то истог дана. Сачекајте викенд и тек тада донесите одлуку, јер је глава у тренутку прилива увијек мало „пијана“ од среће.
Лавовима се финансијски успјех ове седмице сели из сфере обећања у сферу уговора. Неко ко вас дуго посматра на послу коначно помјера прст и потписује.
Ријеч је о повишици, бонусу или додатном ангажману који плаћа дупло боље од оног што сад радите.
Посебно је занимљив петак. Тог дана се отвара прилика која дјелује скромно на први поглед, а у ствари је улазница за сасвим другу платну категорију. Немојте одбијати наизглед мале понуде, погледајте их два пута.
Стријелчевима пара на све стране не долази из редовне плате, него из онога што су радили „узгред“. Хоби, додатни пројекат, нешто што сте почели из чисте радозналости, сада почиње да доноси приход.
Код неких ће то бити продаја нечега што су сами направили, код других хонорар за савјет или услугу.
Ово је и седмица када Стријелчеви добијају идеју вриједну памћења. Запишите је одмах, не ослањајте се на меморију. Три Стријелца од десет пропустиће прилику само зато што су мислили да ће се сјетити касније.
То је народни израз за транзит у којем се истовремено активирају друга, осма и десета кућа наталне карте, што повезује лични приход, туђи новац и каријеру. Када се сва три канала отворе у истој седмици, прилив дјелује као да долази из различитих извора одједном.
Највећа грешка ове седмице неће бити потрошња, него ћутање. Новчана срећа у мају захтијева да кажете цифру наглас. Ако не тражите конкретан износ, добићете онај који је другој страни одговарао. Бикови ће се устручавати да зову дужника, Лавови ће чекати да им се прва понуди повишица, Стријелчеви ће потцијенити свој рад.
Реците цифру. Без извињавања, без „ако вам не смета“, без „знам да је можда превише“. Ко шапуће, тај добија мрвице.
Остали знаци нису „кажњени“ ове седмице, само се њихова енергија сели у друге области: љубав, здравље, породицу. Финансијска добит ове седмице за њих долази посредно, кроз уштеду или отказивање трошка који је требало да плате. То се не броји као прилив, али у кућном буџету значи исто, преносе Крстарица.
