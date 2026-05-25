Испливали детаљи хорора у Београду: Изболи младиће због паркинга

25.05.2026 09:46

Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Права драма одиграла се прије двије ноћи на паркингу у близини познатог београдског сплава, када су у бруталном нападу ножем повријеђена четворица младића.

Све се догодило у суботу десетак минута након поноћи у Булевару војводе Бојовића.

Сјевале оштрице због првенства пролаза?

Према првим информацијама, до сукоба је дошло потпуно банално, током мимоилажења на паркингу. Четворица младића – О. Д. (19), С. М. (20), Р. В. (18) и Д. С. (18) вербално су се сукобила са групом од 4-5 непознатих мушкараца који су се налазили у аутомобилу марке "цитроен Ц4".

"Након жустре свађе, двојица мушкараца су излетјела из 'цитроена', потегла ножеве и звјерски насрнула на младиће. Нанијели су им убодне ране, а потом улетјели назад у возило и пуним гасом побјегли у непознатом правцу", открива извор Телеграфа близак истрази.

Двојица хитно превезена у Ургентни центар

На лице мјеста одмах су излетјеле бројне патроле полиције, као и екипе Хитне помоћи.

Младићима Р. В. (18) и Д. С. (18) љекарска помоћ је указана на лицу мјеста и они су срећом прошли са лакшим повриједама. Међутим, друга двојица њихових пријатеља нису била те среће.

С. М. (20) је колима Хитне помоћи хитно превезен у Ургентни центар гдје су му констатоване тешке тјелесне повриједе у виду убодне ране у предјелу груди.

О. Д. (19) је такође превезен у Ургентни са убодном раном у предјелу десне стране грудног коша.

На мјесто убадања одмах су изашли инспектори криминалистичке полиције који су обавили увиђај и узели снимке са околних надзорних камера.

Брзом и ефикасном акцијом полиције, већ око 4 сата ујутру лоцирано је и идентификовано возило којим су нападачи побјегли. Ријеч је о црвеном "цитроену Ц4" београдских регистарских ознака.

Полиција интензивно трага за нападачима, а истрага је у току.

У суботу је била акција "Вихор", преноси Телеграф.

