Познат идентитет страдалог на Романији

25.05.2026 08:52

Мирсад Смајић
Фото: Приватна архива

На подручју Романије, на локалитету Црвене стијене, јуче, 24. маја, дошло је несреће у којој је мушкарац смртно страдао.

Како је јуче јављено, мушкарац из Калесије је пао у провалију са видиковца, једне од тачака на Виа Ферати "Соколов пут".

Синоћ је начелник Калесије Нермин Мујкановић објавио да је живот трагично изгубио Мирсад Смајић из Хидана, приликом пада са стијене.

"Мирсад је био храбар и племенит човјек, увијек спреман помоћи другима, због чега ће остати упамћен међу својим пријатељима, колегама и свим грађанима Калесије. У име Општине Калесија и у своје лично име, породици Смајић упућујем искрено саучешће, уз жељу да пронађу снагу и сабур у овим тешким тренуцима", додао је Мујкановић.

Смајић је био члан ГСС Калесија, из којег су упутили емотивну поруку: "Дубоко ожалошћени обавјештавамо јавност, да је наш колега, пријатељ и брат Мирсад Смајић, данас на локалитету Црвених стијена - Романија, несретним случајем изгубио живот. Цијели живот је провео на планини, љубав коју је осјећао према њој је била неизмјерна. У нашем колективу је оставио неизбрисив траг. Захвални смо и поносни што је био дио нашег колектива, сјећање на њега ће остати трајно".

Акција спашавања на Романији трајала је више од два сата, а у њој су учествовали припадници Горске службе спашавања Јахорина, ГСС Источни Стари Град и Планинарског друштва "Соколац", заједно са полицијом и медицинским екипама Дома здравља Пале.

Упркос изузетно тешком и неприступачном терену, спасиоци су успјели транспортовати настрадалог до прилазног пута, гдје су га преузели медицинари.

