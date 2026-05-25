Појавио се нови снимак хорора у Крагујевцу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Снимак направљен са трибина, близу мјеста скандалозног догађаја, појавио се на друштвеним мрежама.
Маскирани хулигани који себе представљају навијачима фудбалског клуба Раднички 1923 су упали на терен након утакмице тог тима против Јавора која је завршена резултатом 2:2.
Раднички 1923 је обезбиједио опстанак у Супер лиги Србије, а навијачи су након завршетка утакмице прескочили ограду и кренули на фудбалере свог тима. Група хулигана са фантомкама на главама је жељела физички обрачун са фудбалерима, а неки од њих су и ударени.
Регион
Смрт прекинула суђење: Преминуо старац који је супругу изударао штапом
Како је пренио "Спорт клуб" најгоре је прошао Милош Ристић, фудбалер везног реда којем је, уз неколико удараца у лице, расјечена усна. Нападнути су и странци.
Фудбалери су узвратили, па је виђена права туча, а поједини хулигани се нису најбоље провели. На крају су припадници жандармерији, уз прилично спору реакцију, хулигане отјерали према трибини.
Погледајте снимак који је на друштвеној мрежи Инстаграм објавио портал "Глас Шумадије":
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
41
11
36
11
32
11
23
11
22
Тренутно на програму